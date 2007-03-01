Совет Федерации набирает очки

Д умается, на то есть немало причин. Перечислим лишь некоторые.

Во-первых, Совет Федерации – это палата регионов, и партийная деятельность в нем запрещена по регламенту. Члены палаты отстаивают интересы регионов, а не партий. Деятельность же Государственной Думы у россиян проч­но ассоциируется с самой большой в палате фракцией партии «Единой Россией» и принимаемыми с помощью «машины голосования» законами. Такими, к примеру, как печально знаменитая монетизация льгот, отмена на выборах графы «против всех» и нижнего порога явки избирателей.

Во-вторых , Председатель Совета Федерации Сергей Миронов позиционирует себя как политик социалистической ориентации и сторонник сильного государства. Он выступает за увеличение пенсий и пособий по уходу за ребенком, за отмену пресловутого МРОТа и переход к почасовой оплате труда – это позволит существенно увеличить доходы работающих. Выступает против ЕГЭ и за придание врачам, учителям и работникам культуры статуса государственных служащих. Председатель Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» считает позором наличие в стране «работающих бедных» и требует «разморозить» Стабфонд для финансирования масштабных социально значимых и инфраструктурных проектов, которые не приведут к дополнительной инфляции.

В-третьих , Совет Федерации – едва ли не единственный орган государственной власти, гласно и публично ведущий борьбу с коррупцией в своих рядах. Конечно, скандалы, связанные с лишением представителей регионов сенаторских полномочий, не идут на пользу палате, но в то же время они свидетельствуют о том, что работа по очищению рядов ведется в режиме «онлайн», и, следовательно, никто не может рассматривать членство в Совете Федерации как гарантию неприкосновенности.

В-четвертых, Сергей Миронов неоднократно высказывался за переход от назначаемости к выборности сенаторов, и это тоже находит положительный отклик в обществе, так как многие хотят голосовать за яркие личности, а не за безликие партийные списки.

Таким образом, все больше и больше людей воспринимают сегодня Совет Федерации как орган власти, защищающий их социальные интересы и отстаивающий российскую государственность.

Наглядное подтверждение тому – недавнее отклонение верхней палатой Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным центром и Татарстаном. Этот документ должен был заменить предыдущий, подписанный в 1994 году, и действовать в течение 10 лет.

Действительно, Россия сильна и неповторима своим многообразием. У каждого региона свои особенности – климат, экономика, население. Но если текущие проблемы каждого из субъектов РФ решать путем заключения договоров, то какой смысл в декларируемых принципах федерализма? Нельзя забывать, что единое государство – это единое правовое, экономическое и культурное пространство. Регулировать спорные вопросы можно с помощью отдельных нормативно­-правовых актов.

Аналитики склонны считать, что договор, одобренный Государственной Думой, мог бы оказаться весьма полезным для «Единой России» на предстоящих в декабре этого года парламентских выборах. Если бы верхняя палата российского парламента одобрила, вопреки позиции Сергея Миронова, договор, это можно было бы рассматривать как победу «Единой России» не столько над возглавляемой спикером «Справедливой Россией», сколько над основными принцами государственной политики, провозглашающей равенство субъектов федерации.

Согласно российскому законодательству, после отклонения в Совете Федерации закон вновь поступает в Государственную Думу. Вето верхней палаты может быть преодолено большинством голосов депутатов.