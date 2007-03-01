За неделю после повышения С. Иванова его рейтинг вырос в 1,5 раза
№ 9(43) от 01.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
19–20%. В то же время социологи не исключают, что уже на следующей неделе оба вице-премьера начнут наращивать темп. Такие процессы, естественно, окажут влияние на окончательный выбор президента. Последнее слово по-прежнему за ним. 43% россиян заявляют, что проголосуют за того кандидата в президенты, которого поддержит В. Путин. В то же время за кандидата от «власти» или «партии власти» готовы отдать голос не более 20% россиян.
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