За неделю после повышения С. Иванова его рейтинг вырос в 1,5 раза

Назначение Сергея Иванова на пост первого вице-премьера, состоявшееся 15 февраля, уже через несколько дней привело к росту его президентского рейтинга. По данным ВЦИОМ, между 10 и 18 февраля он вырос с 6 до 10%. По данным «Левада-Центра», 16–20 февраля за С. Иванова готовы голосовать уже 16% против 11 % во время предыдущего опроса. Рейтинг Д. Медведева при этом достиг

19–20%. В то же время социологи не исключают, что уже на следующей неделе оба вице-премьера начнут наращивать темп. Такие процессы, естественно, окажут влияние на окончательный выбор президента. Последнее слово по-прежнему за ним. 43% россиян заявляют, что проголосуют за того кандидата в президенты, которого поддержит В. Путин. В то же время за кандидата от «власти» или «партии власти» готовы отдать голос не более 20% россиян.