Популярность президента выросла после «Мюнхенской речи»

Февральский опрос «Левада-Центра» показал рост всех рейтингов Президента России – и его поддержки в качестве президента, и внимания к его выступлениям. Особенно заметно (с 38 до 45%) выросло число россиян, которым запомнились выступления президента. Социологи связывают это с «Мюнхен­ской речью» Президента РФ, во время которой он подверг резкой критике политику НАТО и США.

Наиболее аполитичных россиян, которые не слышали этой речи, оказалось лишь 33%, зато среди тех, кто ее слышал, – почти всеобщее одобрение и восторг. 53% россиян согласны с критикой В. Путина в адрес внешней политики США и только 7 – не согласны (столько же и тех, кто затруднился ответить).

Если россияне и хотели бы внести какие-то коррективы в путинскую политику, то в сторону большего ужесточения отношений с США. 39% считают, что руководство РФ должно соблюдать большую дистанцию в отношениях с США, и только 16 выступают за большее сближение.

76% россиян считают, что США – агрессор , который стремится взять под контроль все страны мира. И только 8% считают США «защитником мира, демократии и порядка».

Растет и число россиян, которые считают, что сейчас сущест­вует военная угроза России со стороны зарубежных стран: в 1998 году их было 33%, в 2002 – 42%, в феврале 2007 – 49%. Параллельно снижается и доля считающих, что РФ ничто не угрожает (с 59 до 43% за 9 лет).



