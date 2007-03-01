Проглотит ли Запад Белоруссию?

О кончательная оценка действий Минска была сформулирована на встрече г-на Адамкуса с вице-президентом США Чейни. В предложенной формулировке речь вовсе не шла об Александре Лукашенко: «Европа должна сплотиться и вместе находить возможности для разговора с Россией об энергетике и демократических ценностях». Так недвусмысленно заявлено, чью позицию в российско-белорусском противостоянии будет поддерживать Вашингтон.

Для технического оформления предполагаемого разрыва экономического и оборонного пространства союзного государства Россия – Белоруссия отведено время до осени. В Литве в это время состоится международный форум по вопросам энергетической безопасности с участием США.

Валдас Адамкус предложил поддержать Лукашенко в его борьбе с Россией, несмотря на то что «мир не может терпимо относиться и к грубым нарушениям прав человека в Белоруссии». Поэтому любая помощь будет предоставлена «белорусскому народу, который больше всего может пострадать от действий Москвы». Джордж Буш поддержал президента Литвы и подчеркнул, что «мы должны держать открытыми двери для жителей этой страны».

Обращает внимание то обстоятельство, что в беседе с Ричардом Чейни была названа та же схема поставок нефти для Белоруссии в обход России, которая упоминалась во время ноябрьского саммита НАТО в Риге. Приобретение нефти предполагается на нефтяной бирже Роттердама, а поставки в Белоруссию должны осуществляться через Клайпед­ский терминал и далее по литовской железной дороге. Украина уже согласилась.

Ситуация комментариев не требует. Евросоюз и Америка могут предложить Белоруссии такие преференции, которых в нашем арсенале нет. Да – в Европарламент Александра Лукашенко, скорее всего, в ближайшее время не изберут. Но планы создания союзного государства и единого оборонного пространст­ва России и Белоруссии можно будет похоронить окончательно.

Искать виновных, кроме себя самого, не приходится. Дей­ствия российской бюрократии реально привели к тому, что Россия из безусловного лидера постсоветского пространства превращается в одну из многих «сопредельных» стран.

В той же Белоруссии заменить президента невозможно. Лукашенко, в отличие от России, КГБ не реформировал.

К тому же США и НАТО едва ли упустят малейшую возможность ликвидировать здесь российское военное присутст­вие. Сегодня на территории Белоруссии расположены два важнейших для России военных объекта. Это Ганцевичская (Барановичская) радиолокационная станция «Волга» – ключевое звено в системе предупреждения о ракетном нападении. И расположенная в районе города Вилейка радиостанция «Антей», из которой осуществляется связь с российскими подводными лодками.

Теперь, когда ЕС и США дали понять, что признают ответные меры белорусских властей «законными и рыночными», ответственность за любой срыв поставок энергоносителей в Европу будет возложена в первую очередь на Россию.

И последнее. Европейские страны и США давно размещают высокотехнологические производства в странах с дешевой, но квалифицированной рабочей силой. Так что угрозы лишения белорусов военных заказов со стороны российского ВПК и здесь выглядят несерьезно.