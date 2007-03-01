«Зароботок на выборах для больных СПИДом»
Технологии черного пиара становятся все более изощренными
№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Огромная волна «чернухи» захлестнула Россию на президентских выборах 1996 года. Например, несколько раз в неделю 10–20-миллионным тиражом в почтовые ящики россиян приходила бесплатная газета «Не дай Бог!». В номере от 8.06.1996 «магистр белой магии» Ю. Лонго рассказал о «дьявольской шестерке черных магов, которые всегда находятся с Зюгановым в непосредственном или астральном контакте».
Следующий ушат «разоблачений» вылился на россиян в 1999 году. Под удар попал блок ОВР Лужкова–Примакова. Благодаря тележурналисту С. Доренко россияне открыли для себя новую реальность. В ней московский мэр оказался «другом «Аум-Сенрике», «убившим американца Пола Тэйтума» и «укравшим 5 тысяч КамАЗов». В марте 2000 года по ТВ одна за другой были показаны «пресс-конференция гомосексуалистов в поддержку Явлинского» и «марш проституток в защиту Скуратова».
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес