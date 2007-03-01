«Зароботок на выборах для больных СПИДом»

Огромная волна «чернухи» захлестнула Россию на президентских выборах 1996 года. Например, несколько раз в неделю 10–20-­миллионным тиражом в почтовые ящики россиян приходила бесплатная газета «Не дай Бог!». В номере от 8.06.1996 «магистр белой магии» Ю. Лонго рассказал о «дьявольской шестерке черных магов, которые всегда находятся с Зюгановым в непосредственном или астральном контакте».

Следующий ушат «разоблачений» вылился на россиян в 1999 году. Под удар попал блок ОВР Лужкова–Примакова. Благодаря тележурналисту С. Доренко россияне открыли для себя новую реальность. В ней москов­ский мэр оказался «другом «Аум­-Сенрике», «убившим американца Пола Тэйтума» и «укравшим 5 тысяч КамАЗов». В марте 2000 года по ТВ одна за другой были показаны «пресс-конференция гомосексуалистов в поддержку Явлинского» и «марш проституток в защиту Скуратова».

А во время выборов-­2003 появился еще целый ворох черного «творчества» близких к власти политтехнологов. В обоих одномандатных округах Рязанской области параллельно с настоящими кандидатами КПРФ выдвинулись ранее судимый Сергей Кпрф и врач Светлана Кпрф. Победив КПРФ отчасти с помощью С. Глазьева, лидеры тогдашней «Родины» и «гении» черного пиара принялись за него самого. Накануне президентских выборов 2004­го по ТВ прошли сюжеты о том, как привезенные из Москвы «агитаторы за Глазьева» предлагали прохожим в Нижнем Новгороде и Саратове по 10 рублей за подпись. Пенсионеры на телеэкранах держали плакаты «Глазьев, верни нам обещанные деньги, обманщик!» и «Глазьев, сильно помогли тебе наши деньги?». Правда, через полгода после того, как с помощью Д. Рогозина Глазьев потерял все посты в «Родине», уже из самого Дмитрия Олеговича сделали «главного фашиста страны». До недавнего времени СПС не блистал на региональных выборах. Но после успеха правых в Перми возникла перспектива их прорыва и в других регионах. Ответ конкурентов последовал незамедлительно. В Томской области в почтовые ящики посыпались листовки следующего содержания: «СПС в рамках предвыборной кампании проводит реабилитацию ВИЧ-­инфицированных. Всех людей, страдающих страшным недугом – СПИДом, – мы приглашаем на работу в качестве агитаторов… Заработная плата высокая». Как будто для того, чтобы никто не подумал, что подобные технологии являются томским изобретением, в Петербурге также появились массовые тиражи листовок с эмблемами СПС и текстом: «Достойный заработок для больных СПИДом на избирательной кампании». Как видим, черные технологии применялись практически против всех российских партий. Даже «Справедливая Россия» пострадала от них в октябре 2006 года в Екатеринбурге и Туве. Но, как говорится, – кого бьют, тот и крепчает! Да и избирателям весело – где еще узнаешь столько нового?