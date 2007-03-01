Референдум об объединении с Белоруссией можно провести и в год выборов

Отношения РФ с Белоруссией, похоже, лучше не становятся. По нашим сведениям, еще одна попытка их возврата в прежнее состояние может произойти во второй половине марта. Известно, что президент А. Лукашенко хочет встретиться с В. Путиным и, в частности, поставить вопрос о проведении в этом году референдума о принятии Конституционного акта Союзного государства.

По сведениям из Мин­ска, если решение принято не будет, то «батька» решит сделать окончательный «боевой разворот» своей внешней политики на Запад.