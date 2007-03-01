Референдум об объединении с Белоруссией можно провести и в год выборов

Отношения РФ с Белоруссией, похоже, лучше не становятся. По нашим сведениям, еще одна попытка их возврата в прежнее состояние может произойти во второй половине марта. Известно, что президент А. Лукашенко хочет встретиться с В. Путиным и, в частности, поставить вопрос о проведении в этом году референдума о принятии Конституционного акта Союзного государства.
По сведениям из Минска, если решение принято не будет, то «батька» решит сделать окончательный «боевой разворот» своей внешней политики на Запад.
Любопытная деталь: противники сближения с Белоруссией в РФ аргументируют «невозможность» проведения такого рода плебисцита Законом РФ «О референдуме». По этому закону референдумы не проводятся в последний год полномочий Госдумы и Президента РФ и во время выборов, однако из запрета есть ряд исключений. Как отметил в своем официальном ответе на запрос журнала «Союзное государство» председатель Центризбиркома А. Вешняков, запрет «не распространяется на случай, когда на референдум выносится проект закона или вопрос, вынесение которого на референдум предусмотрено международным договором РФ (ч. 2 ст. 6 Закона)». А именно такое вынесение на референдум предусмотрено п. 2 ст. 62 Договора о создании Союза РФ и Белоруссии, отмечает Вешняков. При этом парламент выступает с инициативой проведения референдума, а Президент РФ назначает его конкретную дату…