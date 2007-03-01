Подтягиваем идеологию

«АН» уже писали, что у крупнейшей российской партии, «Единой России», были некие проблемы с идеологической платформой. По нашим сведениям, концепцией новой идеологии партии занялся в том числе Фонд эффективной политики Г. Павловского. Принятие этой концепции может значительно изменить имидж партии и привлечь в ее ряды новых членов.

Из отрывочных сообщений о новой концепции можно составить ее неполную картину. Партия является организацией, защищающей интересы российского населения и, само собой, его русской части. Россия находится в окружении государств, не желающих нашего процветания. В концепции есть упоминания и о роли демократических институтов, партий и общественных движений, которые не признают государственную политику.