Подтягиваем идеологию

«АН» уже писали, что у крупнейшей российской партии, «Единой России», были некие проблемы с идеологической платформой. По нашим сведениям, концепцией новой идеологии партии занялся в том числе Фонд эффективной политики Г. Павловского. Принятие этой концепции может значительно изменить имидж партии и привлечь в ее ряды новых членов.
Из отрывочных сообщений о новой концепции можно составить ее неполную картину. Партия является организацией, защищающей интересы российского населения и, само собой, его русской части. Россия находится в окружении государств, не желающих нашего процветания. В концепции есть упоминания и о роли демократических институтов, партий и общественных движений, которые не признают государственную политику.
Косвенным подтверждением подготовки новой концепции стало публичное объявление руководством «Единой России» реализации «Русского проекта». Ниша эта для рекрутирования избирателей очень заманчивая, но содержащая немало подводных камней. Самый острый из них – многонациональность страны.