В. Путин встретится с Папой Римским

Г лавными темами переговоров, разумеется, станут энергетическая безопасность стран ЕС, проблемы с размещением американских систем ПРО в Европе и ситуация на Ближнем Востоке. Глава РФ может вновь вернуться к теме, затронутой им на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Но и это еще не все. Не исключено, что наш президент встретится 13 марта с главой Римско-католической церкви Папой Бенедиктом XVI. Естественно, разговор между лидерами РФ и Ватикана будет проходить на немецком языке (Папа ведь родом из Баварии). Вполне вероятно, что и Бенедикт XVI не сможет удержаться от того, чтобы не затронуть свою любимую тему – об объединении двух главных направлений христианства – католичества и православия. Тема эта была под запретом во времена руководства Ватиканом поляка Иоанна Павла II. Причем запретной она была не только в Русской православной церкви, но и в Кремле.

Но даже сегодня господствующее в Православной церкви консервативное крыло готово к переговорам с Ватиканом лишь при условии отказа католиков от прозелитизма (переманивания православных). Еще недавно одновременно с расширением НАТО на Восток греко-католики захватили в Западной Украине православные храмы, а римо­-католики строили костелы в городах Сибири, возникших в советские времена и не имеющих старых церк­вей...

Сегодня же в Ватикане другие люди, поэтому в католическо-православных отношениях наступило потепление. Главным же предлогом для встречи православных и католических лидеров может стать тема предотвращения цивилизационного конфликта с исламским миром. В этом вопросе католикам лучше россиян советчиков не найти.