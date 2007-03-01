Теория «трех мостов»

Но как можно контролировать «процесс», не будучи на вершине власти? Варианты просто остаться на третий срок не обсуждаются. Сегодня и думать о них поздновато – времени на подготовку почти не осталось. Но обеспечить непрерывность «процесса» оздоровления России необходимо. И новому президенту, как ни крути, эту помощь придется принять. Аналитики указывают на возможность влияния нынешней власти на новую по теории «трех мостов». Она, кстати, может стать «мостом» и для досрочного возвращения в уже построенную модель власти, которую ни в коем случае нельзя разрушить.

Первый мост – финансово-эко­но­мический. Он, похоже, продуман и в ближайшие 2–3 месяца будет реализован. Во всяком случае, до конца апреля будет принят и утвержден новый Бюджетный кодекс. По нему с января 2008 года в стране будет действовать трехлетний бюджет – на 2008, 2009 и 2010 годы. Те финансовые траты и доходы, что закладываются в нем сегодня, новая власть не сможет пересмотреть. Стало быть, у нее не будет свободы финансового маневра.

Не остался без внимания и крупный бизнес. На встрече с членами РСПП президент недвусмысленно дал понять, что период бесконтрольной перекачки на Запад энергоресурсов пора завершать. Во всяком случае, законодательная база для этого готовится. Тем более что и Запад делает все, чтобы снять нас с нефтяной иглы. Имеется в виду строительство нефте- и газопроводов в обход России.

Второй мост – политический. На ближайшие 4 года после избрания нового состава Госдумы ключевой фигурой в политике может стать премьер-министр. Его выдвинет и утвердит партия парламентского большинства. Премьером, кстати, вполне может стать и В. Путин. Но не обязательно. Возможен и «асимметричный» вариант: возглавить после декабрьских выборов партию власти, но при этом стать председателем палаты регионов – Совета Федерации. Это позволит де-факто контролировать правительство и Госдуму и де-юре страховать всю систему из кресла главного Губернатора.

Чиновники, кстати, очень тонко чувствуют, что кардинального изменения в верховной власти может и не произойти. А те, кто поумнее, – заранее хотят оказать услугу. Как известно, действующий президент обладает отменным здоровьем. Как будто специально «под это» министр Зурабов заявил недавно, что госчиновники должны иметь ограничения по целому ряду болезней. А у кого их нет? Значит, любой из них, даже самый главный, ставший преемником, может, по мнению г-на Зурабова, уйти с поста раньше срока. По состоянию здоровья. И это – тоже способ сохранения преемственности власти.

Третий мост – информационно-идеоло­гический. Без него вообще-то не могут обойтись ни в одном государстве. Так, все государственные теле-, радиоканалы и пресса будут работать на обеспечение целей, которые поставлены уже сегодня. Это все те же обороноспособность, переориентация экономики на высокотехнологическую, создание предпосылок для роста населения.

Разумеется, кто-то может назвать такие проработки излишними. Но лучше, как говорят, соломки подстелить: еще одной перестройки или революции страна и вправду может не выдержать.