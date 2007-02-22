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«Справедливая Россия» мобилизует и «правых», и «левых»

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Наталья АСЦАТУРОВА ]

«Справедливая Россия» мобилизует и «правых», и «левых»
Лидеры «Справедливой России» А. Бабаков, С. Миронов, И. Зотов
Неслучаен и пессимизм некоторых аналитиков, считающих, что объединение левых сил – идея утопическая. Но «Справедливая Россия», возглавляемая Сергеем Мироновым, похоже, решила опровергнуть это утверждение. Укрупнение партии продолжается, ее лидеры готовятся всерьез помериться силами с «Единой Россией».
Напомним, что осенью прошлого года «Российская партия жизни», «Родина» и «Партия пенсионеров» заявили о своем слиянии и создании на их базе новой политической партии «Справедливая Россия: Родина, Пенсионеры, Жизнь», которую возглавил Сергей Миронов, продолжающий привлекать в свою партию новых сторонников. На минувшей неделе он и лидер «Народной партии» Геннадий Гудков подписали соглашение о сотрудничестве. В нем говорится, что стороны «приняли решение о создании политического союза, направленного на дальнейшее развитие и укрепление в РФ социалистических, социал­-демократических и левоцентристских сил».
 
 «Мы начинаем новый этап объединения, который на этом не закончится, а будет продолжен», – сказал Сергей Миронов. «Справедливая Россия» рассчитывает добиться хорошего результата на предстоящих выборах в региональные законодательные собрания. Ее кандидаты выдвигаются во всех регионах, подчеркнул спикер Совета Федерации.
 
Он заявил, что объединение должно положить конец той практике, «когда на выборах партии левого толка идут пятью-­шестью колоннами, а в результате побеждает совсем другая партия, которая делает в парламенте все что хочет».
 
На вопрос, с кем еще из здоровых сил готова объединяться «Справедливая Россия», ее лидер ответил: «Рядовые члены Коммунистической партии России – это здоровые силы левого движения, с которыми нам по пути. В отличие от руководства КПРФ, которое держится за свое место, за устаревшие догмы и не дает сформироваться реальной социал-демократии в нашей стране».
 
Между тем Геннадий Гудков до сих пор является депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Журналисты поинтересовались, каким образом он представляет свою дальнейшую работу в «Справедливой России». Геннадий Гудков ответил, что его выход из фракции – лишь «технический вопрос». Он заявил также, что из фракции готовы выйти и другие представители «Народной партии».
 
Может случиться следующее: если из фракции «Единая Россия» уйдут 20 депутатов, представляющих «Народную партию», то фракция партии власти может лишиться возможности вносить изменения в Конституцию. Получается, что объединительный процесс «Народной партии» и партии «Справедливая Россия» не такой малозначительный факт.
 
Что касается ближайших планов, то 26 февраля в Санкт-Петербурге пройдет очередной съезд, где будет обсуждаться политическая платформа и пройдут довыборы руководства партии, заявил Сергей Миронов. Он также сообщил, что в августе-сентябре состоится еще один съезд «Справедливой России», где будет выдвигаться партийный список на предстоящие выборы в Госдуму. Кроме того, на этом съезде будет утверждена избирательная платформа партии.
 
Сделать выборы открытыми и честными – вот задача всех здоровых сил общества и «Справедливой России».

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