Билл Гейтс не отдаст Сибирь китайцам

В изит самого богатого в мире миллиардера Билла Гейтса в Россию, который состоялся еще в ноябре, до сих пор покрыт завесой тайны. Тогда г-н Гейтс, прилетев в Москву, сделал лишь несколько невнятных заявлений об экономике, а о политике заявил лишь то, что он не хочет «класть все яйца в одну корзину».

На самом деле, как удалось выяснить «Аргументам неделi», визит Гейтса носил и политический характер, а приезжал он в Москву вместе с деятелями Демократической партии США. О том, что г-н Гейтс встретился с руководством страны, также нигде официально не сообщалось.

На этой встрече американская делегация выразила уверенность в том, что следующим президентом США будет Хиллари Клинтон. Однако они пообещали, что демократы вопреки традиционному тяготению на вмешательство во внутреннюю политику других стран не будут идти на обострение отношений с РФ ни по каким вопросам. Б. Гейтс объяснил такое изменение позиций демократов тем, что США теперь готовы помочь России в сдерживании экспансии Китая в отношении «западной цивилизации». Для этого владелец Microsoft даже готов привлечь деньги в экономику РФ. В том числе в наукоемкие производства Сибири и Дальнего Востока – более 50 млрд. долларов в ближайшие 4–5 лет.