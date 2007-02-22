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Дума обозначила «инвалидную» квоту

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

На суд депутатов были представлены три альтернативных проекта: от Заксобраний Санкт-Петербурга, Карелии и Ивановской областной думы. Однако профильный Комитет Думы по труду и социальной политике рекомендовал к принятию инициативу петербургских коллег. Последняя, по словам главы комитета Андрея Исаева, оказалась более приемлемой. Ее поддер­жали 50 субъектов федерации.


Согласно закону, число рабочих мест для инвалидов должно увеличиться от 2 до 4% на предприятиях с численностью штата в 50 человек. Сейчас эта же трудовая норма распространяется на коллективы, состоящие из 100 сотрудников. Если организация не квотирует места, то закон, по информации докладчиков, предусматривает страховочную меру. В этом случае работники указанных организаций будут обязаны «вносить в бюджет обязательную плату за каждого инвалида…». Как сообщил представлявший проект глава питерского Заксобрания Вадим Тюльпанов, порядок и размер этих отчислений будут определяться чиновниками каждого из регионов. А средства пойдут на создание рабочих мест для россиян с ограниченными физическими возможностями.
Российская Федерация является лидером по числу инвалидов среди европейских стран, – с сожалением констатировал Андрей Исаев. – У нас 14 миллионов инвалидов, их число быстро растет…
 
Общая численность инвалидов в РФ увеличилась на 700 тысяч человек. Представленный законопроект предлагает «наиболее продуманный шаг» к совершенствованию мер их защиты.
 
Его поддержали и оппозиционеры. Так, депутат Анатолий Локоть (КПРФ) вспомнил о гуманности европейских парт­неров:
 
– На Западе в городах есть специальные лифты, чтобы поднимать инвалидов-колясочников. А у нас даже и пандусы не везде…
 
– Принятие данного закона не приведет к появлению лифтов, специальных пандусов и огороженных дорожек, – обезнадежил коллегу Андрей Логинов, представляющий правительство в Госдуме.
 
Он пытался убедить депутатов, что введение новой квоты не приведет к увеличению занятости инвалидов. Это лишь увеличит нагрузку на малый и средний бизнес.
 
Г-­н Исаев предложил, приняв законопроект, выработать предельно компромиссные решения к его второму чтению.

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