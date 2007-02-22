Дума обозначила «инвалидную» квоту

Согласно закону, число рабочих мест для инвалидов должно увеличиться от 2 до 4% на предприятиях с численностью штата в 50 человек. Сейчас эта же трудовая норма распространяется на коллективы, состоящие из 100 сотрудников. Если организация не квотирует места, то закон, по информации докладчиков, предусматривает страховочную меру. В этом случае работники указанных организаций будут обязаны «вносить в бюджет обязательную плату за каждого инвалида…». Как сообщил представлявший проект глава питерского Заксобрания Вадим Тюльпанов, порядок и размер этих отчислений будут определяться чиновниками каждого из регионов. А средства пойдут на создание рабочих мест для россиян с ограниченными физическими возможностями.
– Российская Федерация является лидером по числу инвалидов среди европейских стран, – с сожалением констатировал Андрей Исаев. – У нас 14 миллионов инвалидов, их число быстро растет…
Общая численность инвалидов в РФ увеличилась на 700 тысяч человек. Представленный законопроект предлагает «наиболее продуманный шаг» к совершенствованию мер их защиты.
Его поддержали и оппозиционеры. Так, депутат Анатолий Локоть (КПРФ) вспомнил о гуманности европейских партнеров:
– На Западе в городах есть специальные лифты, чтобы поднимать инвалидов-колясочников. А у нас даже и пандусы не везде…
– Принятие данного закона не приведет к появлению лифтов, специальных пандусов и огороженных дорожек, – обезнадежил коллегу Андрей Логинов, представляющий правительство в Госдуме.
Он пытался убедить депутатов, что введение новой квоты не приведет к увеличению занятости инвалидов. Это лишь увеличит нагрузку на малый и средний бизнес.
Г-н Исаев предложил, приняв законопроект, выработать предельно компромиссные решения к его второму чтению.