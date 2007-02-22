Госкарьера г-на Абрамовича

Среди политических аналитиков вновь заговорили о возможном слиянии Камчатской области, Корякского автономного округа и Чукотки в Камчатский край. Разговоры начались сразу после подтверждения Р. Абрамовичем своей работы в качестве губернатора. Ему и прочат возглавить в будущем новообразовании Камчатский край.
Вся эта интрига, кстати, закрутилась в конце минувшего года, когда г-н Абрамович подал президенту заявление об отставке. Аналитики сразу заговорили, что олигарх решил уйти подальше от российских дел, будучи неуверенным в том, кто станет новым президентом и будет ли ему спокойно на Родине. Так что его решение о продолжении работы в качестве губернатора Чукотки означает, что гарантии безопасности его бизнеса в России получены.
Есть и другое соображение. Гн Абрамович принадлежит к первой олигархической волне. Она появилась благодаря либеральной политике Б. Ельцина. Вот и сегодня «либеральные» олигархи, которых раньше называли членами «Семьи», скорее всего, видят в первом вице-премьере Д. Медведеве носителя как раз либеральных ценностей. Он же – наиболее вероятный претендент и на пост Президента России. А для крупного российского капитала – это главная гарантия политической стабильности. Значит, резких движений как по выводу капиталов за рубеж, так и по собственному отъезду делать не стоит.