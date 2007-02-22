Перемещение С. Иванова
№ 8(42) от 22.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Попытаемся разобраться – что дало изменение статуса одного из предполагаемых претендентов президентской гонки. Возможно, что повышение С. Иванова до поста первого вице-премьера с одновременным уходом из Минобороны только внешне выглядит повышением. Так, став гражданским вице-премьером, курирующим промышленность, он утратил возможность реагирования на внешнеполитические события. Не потерял власти и г-н Фрадков, так как перестановки никак не ущемили его в качестве премьера.
Есть и такое мнение. Перевод С. Иванова стал реакцией президента на довольно спокойное выступление министра обороны в Мюнхене. По определению, он должен был выступить там резче президента. Не случайно, видимо, В. Путин во время объявления о своем решении назначить С. Иванова вице-премьером дважды упомянул его слова в Мюнхене о том, что ему «достаточно неудобно сидеть на двух стульях».
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