Перемещение С. Иванова

Попытаемся разобраться – что дало изменение статуса одного из предполагаемых претендентов президентской гонки. Возможно, что повышение С. Иванова до поста первого вице-премьера с одновременным уходом из Минобороны только внеш­не выглядит повышением. Так, став гражданским вице-­премьером, курирующим промышленность, он утратил возможность реагирования на внешнеполитические события. Не потерял власти и г-н Фрадков, так как перестановки никак не ущемили его в качестве премьера.

Есть и такое мнение. Перевод С. Иванова стал реакцией президента на довольно спокойное выступление министра обороны в Мюнхене. По определению, он должен был выступить там резче президента. Не случайно, видимо, В. Путин во время объявления о своем решении назначить С. Иванова вице-премьером дважды упомянул его слова в Мюнхене о том, что ему «достаточно неудобно сидеть на двух стульях».

В результате новый вице-премьер лишился и ядерной кнопки, которая передана г-ну Сердюкову – новому министру обороны. Кстати, в своем телеинтервью Сергей Борисович не без горечи посетовал на то, что вместо двух миллионов подчиненных у него осталось лишь 6 человек – референтов. При этом, как говорится, на сцену вышел еще один персонаж. Это С. Нарышкин, прибавивший к своему статусу руководителя аппарата правительства должность вице-премьера. Он будет курировать внешнеторговую деятельность и взаимоотношения со странами СНГ. Это очень интеллигентный и умный человек. Быстро думает и быстро считает. Уж не о нем ли В. Путин сказал 1 февраля, отвечая на вопрос о «преемниках», – неизвестных людей не будет?