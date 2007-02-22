Результат выборов в Госдуму «куется» в Питере

П редвыборная кампания в Петербурге в самом разгаре. Весь город завешан перетяжками единороссов с надписями «Партия реальных дел» и «Вместе сможем все». Не отстает от нее и «Справедливая Россия», которая крупными буквами напоминает избирателям о том, что ее список возглавляют О. Дмитриева, О. Нилов и Е. Плющенко, а также агитирует «За справедливость!». Но самый удачный лозунг, пожалуй, у жириновцев: «Голосуй за ЛДПР! Или терпи дальше...». Впрочем, подействовать он может только на людей, не знающих о том, что ЛДПР практически по всем вопросам голосует в пользу правительства, а значит, и несет за все, что «надо терпеть», такую же ответственность. Только у КПРФ нет никакой наглядной агитации: у коммунистов на нее просто нет денег.

В результате такой активной агитационной кампании рейтинг «Единой России» за два месяца вырос почти в 1,5 раза, а «Справедливой России» – даже в 2 раза. Впрочем, другие партии тоже наращивают популярность, поэтому от числа определившихся рейтинг «Единой России» даже немного снижается.

Как спрогнозировал в интервью «Аргументам недел i » научный руководитель петербургского Агентства социальной информации Роман Могилевский, «Единая Россия» получит от 40 до 45%. Точный процент зависит от дальнейшего хода кампании, а также от того, восстановят или нет на выборах петербургское «Яблоко».

Иск «Яблока» в Верховный суд РФ будет рассмотрен 22 февраля, заявил «Аргументам недел i » депутат Госдумы от Петербурга «яблочник» Сергей Попов. Это уже не первое разбирательство: до этого «яблочники» подавали жалобы в горсуд и Центризбирком: в результате доля недействительных подписей сократилась с 13,3 до 12%, а потом и до 10,4%. «Но все равно Центризбирком насчитал у нас на 36 подписей больше, чем нужно, чтобы не превысить заветные 10%. 16–19 февраля 78 граждан, поставивших в поддержку «Яблока» подписи, которые Центр­избирком объявил недействительными, написали заявления в Верховный суд».

Любопытно, что семигинским «Патриотам» избирком снизил процент брака с 20 до 9,7%. А Социалистическая единая партия России, возглавляемая тренером В. Путина по дзюдо В. Шестаковым, получила от избиркома отказ за 31% брака по подписям, но 19 февраля горсуд восстановил ее на выборах…

Прочное второе место на выборах удерживает «Справедливая Россия», которая уже сейчас «может набрать около 25%. У нее удачный список и сама агитация, листовки, газеты с точным попаданием в структуру электората. Хороший акцент на теме справедливого распределения доходов от нефти, справедливости государства по отношению к гражданам», – отмечает г-н Могилевский.

За два месяца почти вдвое вырос и рейтинг КПРФ: «впервые за последние месяцы по прогнозу она преодолевает 7%­-ный барьер, хотя активной кампании не ведет. На грани 7% находится и ЛДПР», – говорит социолог.

А вот рейтинг семигинских «Патриотов», по словам Могилевского, достиг 4-5% и расти перестал. К тому же семигинцы – единст­венная партия, которая делает упор на критике «Справедливой России», отчего у избирателей может создаться впечатление, что она идет на выборы не с целью победить самой, а чтобы помешать другим.