Зачем нас «грузят» ракетами

Первое. Если после 1 марта Варшава и Прага оформят официально свое решение о согласии на размещение системы ПРО на своих территориях, Россия, скорее всего, выйдет из договора с США по ракетам средней дальности.

Второе. В кратчайшие сроки будет возобновлено производство ракет средней дальности, способных нести ядерное оружие. Говорят, что технологическая оснастка, не говоря о документации, на соответствующих предприятиях сохранена. Возобновится производство новых и модернизированных ракет этого класса.

Третье. Начнется развертывание этих ракет. Специалисты называют наиболее вероятные места их возможного размещения.

Мурманская область. Отсюда под ударом ракет может оказаться весь северный фланг НАТО и маршруты боевого дежурства подводных лодок и надводных кораблей.

Ленинградская и Псковская области. В пределах досягаемости наших ракет будет вся Прибалтика и Польша.

Калининградская область. Ракеты средней дальности в центре Европы могут присниться жителям Западной Европы только в кошмарном сне. Под прицелом окажутся все балтийские проливы и даже Ла-Манш.

Не стоит забывать Брестскую область Белоруссии. В случае военной опасности все разногласия будут быстро улажены. Да и деньги в этом случае экономить не станут.

На первый взгляд все очень логично и видится в выгодном для России свете. Европейцы наконец-то поймут, что наши опасения легко трансформируются в угрозу для них самих. Так уже было в прошлом веке. Гражданам стран – членов НАТО станет понятно, что они для США так же безразличны, как корейцы или иракцы.

Но самое важное – новая ситуация позволит Москве вступить в некий торг с Западной Европой и Вашингтоном о гарантиях для нового Президента России по невмешательству в нашу внутреннюю и внешнюю политику.

Между тем российских граждан все больше озадачивает вопрос – зачем это нужно США? По мнению специалистов, мы не имеем дело с простой импровизацией. США переживают сейчас гигант­ский внутренний раскол из-за иракской войны. Главный вопрос накануне выборов президента – провалили США роль мирового лидера или нет? Г-н Буш говорит твердое «нет» и идет ва-банк, чтобы это доказать. Проблема Северной Кореи будто бы решена. Иран подвергнется бомбардировке в первую декаду апреля (подробности из Вашингтона в следующем номере). Для Ирака готов план по расчленению страны.

В США отношения с Россией тоже просчитываются на годы вперед. Развертывание ПРО в Польше и Чехии – лишь первый шаг, чтобы «погрузить» Москву в ситуацию холодной войны и начать новую гонку вооружений. Там уверены, что экономически мы этого не выдержим уже при 50-процентной ориентации бюджета страны на нужды обороны. К примеру, только строительство одного нового авианосца обойдется в 2 млрд. долларов, а его годовое содержание – еще больше. О национальных проектах и развитии гражданского промышленного сектора придется забыть. Окончательная цель – рассорить нас со странами ЕС и создать жесткий военно-политический кордон вокруг России и Китая.

Такова возможная цена желания руководства США доказать свое право на мировое лидерство. По нашим сведениям, в Кремле эту ситуацию хорошо просчитывают. Как понимают и то, что без адекватной реакции на давление извне, нам может стать еще сложнее.