Отплывающий Азербайджан

В наступившем году российскому внешнеполитическому ведомству придется решать целый комплекс проблем в Закавказье. С каждым годом в этом регионе все отчетливее проявляется осевая роль Азербайджана с его 8-миллионным населением и самым быстрым приростом ВВП на постсоветском пространстве: 34%! Соответствующе возросла и политическая самостоятельность Баку, которая не всегда шла в унисон с намерениями российского внешнеполитического ведомства.

Несмотря на восточную любезность, которая ощущается в Азербайджане на каждом шагу, в 2006 году руководством страны были подготовлены все условия для мощного рывка в плане евроазиатской интеграции, минуя Россию. В активе российского МИД и МО за прошедший год числятся лишь три достижения: продление аренды Габалинской РЛС до 2012 года; совпадающая по основным позициям внешнеполитическая линия в отно­­шении Ирана и совместные усилия по отмене запрета на экспорт каспийской икры.

Что касается остальных внеш­неполитических событий в Закавказье, их можно расценить как самостоятельные действия без учета позиции российского МИДа.

В феврале минувшего года в Азербайджане был объявлен «год России». Но уже 13 июля заработал нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан в обход территории России. Открытие нефтепровода протяженностью 1776 километров, пролегающего по территории трех стран – Азербайджана, Грузии и Турции, принципиально изменило расстановку сил и вектор интеграции в регионе. Пропускная способность в 50 миллионов тонн в год каспийской и в перспективе казахстанской нефти заставила присутствовать на церемонии открытия глав и министров более 20 государств.

Нет оснований сомневаться и в том, что будет открыт и следующий стратегический евроазиатский транспортный коридор: железнодорожная магист­раль из Турции через Грузию в Азербайджан. Строительство недостающего 100­километрового участка Карс – Ахалкалаки стоимостью в полмиллиарда долларов планируется начать уже в первом квартале этого года. Экономические успехи позволяют Азербайджану самостоятельно решать политические вопросы. Так, во время своего апрельского визита в США президент Ильхам Алиев впервые заявил, что его страна проиграла сражение за Карабах не Армении, а России. И подчеркнул, что война еще не закончена.

Но одновременно с прекращением трансляции первого и второго российских телеканалов в Азербайджане перестали слышать «Голос Америки» и радио «Свобода». Правда, американцам подсластили пилюлю. Заявив в Америке, что Азербайджан не будет предпринимать никаких действий против Ирана, г-н Алиев все же согласился временно разместить две РЛС американцев на своей территории.

Досталось «на орехи» и Ирану. Еще в марте на 2­-м Всемирном съезде азербайджанцев звучали недвусмысленные доклады о судьбе азербайджанского народа. Как известно, в начале XIX века его разделили Гулистанским (1813 г.) и Туркменчайским (1828 г.) договорами между Россией и Ираном.

В результате на территории последнего сегодня проживает в четыре раза больше азербайджанцев, чем на родине, – почти 30 млн. человек. Естественно, последовал официальный протест Тегерана.