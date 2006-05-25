Елена Батурина будет мэром Дзержинска

УЖЕ минуло 40 дней, как в подмосковном г. Дзержинский был убит мэр Виктор Доркин. 8 мая на месте гибели Виктора Ивановича открыли памятный знак. Именно в этот день появились слухи, что баллотироваться на освободившийся пост может и супруга московского мэра, женщина-миллиардер (по оценкам журнала Forbes) – Елена Батурина.

Город с населением почти в 44 тыс. человек стал активно обсуждать: кто же на самом деле придет на место Виктора Доркина? По слухам, в мэры хотят еще не менее 11 человек.

В июле 2005 г. г-жа Батурина дала интервью французской журналистке Лорен Милло (парижская газета «Либерасьон»), в котором утверждала, что политикой заниматься не собирается: «Политика – это что-то очень виртуальное. Я из тех, кому больше по душе конкретные вещи. И потом, в политике я уже достаточно повидала, чтобы понять, что это такое».

Видимо, г-жа Батурина вспомнила 1999 г., Элисту. Именно тогда она пыталась стать депутатом Государственной думы от Калмыкии. Для чего даже построила там Дворец шахмат (Илюмжинову тогда нечем было платить строителям калмыцких Нью-Васюков).

– Как насчет политического будущего? – задает Елене вопрос в лоб Лорен Милло. Батурина морщится.

– Нет ли у вас намерения занять место Юрия Лужкова? А Владимира Путина? – не успокаивается дотошная корреспондентка из «Либерасьон».

Елена Батурина на первую часть вопроса как будто бы не реагирует, на вторую: «У нас (с Путиным – Авт.) дружеские отношения…»

Меж тем в Подмосковье уже задержан один из подозреваемых в убийстве Виктора Доркина, некий Сергей Булавинов, 1975 г.р., ранее судимый. Ему предъявлены обвинения по ст. 105, ч.2 (убийст­во в составе организованной группы, по найму).