Рогозин станет послом в Литве

В ВИЛЬНЮСЕ активно муссируются слухи об отставке скандально известного посла России в Литовской Республике, карьерного дипломата Бориса Цепова. Называют даже имя нового посланника. Литовские политологи считают, что занять кресло посла в красивом здании на улице Латвю может скандально известный российский политик Дмитрий Рогозин. Ролики Рогозина с арбузными корками в Вильнюсе тоже видели. Многие их восприняли «на ура»: Литва испытывает те же самые проблемы с нелегальными мигрантами, что и Россия, и пути решения предлагают там тоже разные.

В марте 1993 г. именно Рогозин на основе русских общин стран СНГ и Прибалтики создал и возглавил народно-патриотическое движение «Конгресс русских общин». В 2002 г. он стал специальным представителем по проблемам Калининградской обл., связанным с расширением Евросоюза. На этом посту Рогозин продержался до конца января 2004 г. и, как он сам говорил, решил многие важные вопросы. К слову, Рогозин неоднократно встречался с президентом Литовской Республики Вальдасом Адам­кусом. И встречи эти были «очень дружественными и взаимополезными» (по мнению Рогозина).

Литовцы не любят нынешнего российского посла Бориса Цепова (в Литве Цепов находится с октября 2003 г., до приезда в Вильнюс был послом в Кении, работал в Третьем африканском отделе МИДа). Он всегда говорит то, что думает (пожалуй, странная черта для карьерного дипломата). Цепов известен своей жесткой позицией по поводу положения русскоязычных в странах СНГ и республиках бывшей советской Прибалтики. Не так давно он опубликовал интервью в одной из литовских газет, в котором нелицеприятно высказался о местной политической верхушке: «Это не страна, а сборище скандалистов»…

Через несколько дней «цивилизованная» литовская пресса запестрела заголовками: «Выгнать вон этого хама», «Российский посол сошел с ума». Отправить Цепова назад, в Москву, литовцы потребовали еще в марте 2005 г. И вот, похоже, что Борис Анатольевич дейст­вительно может уехать в Россию. Дмитрий Рогозин меж тем освободил свое место в Государственной думе еще в начале апреля.