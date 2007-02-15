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Сергей Миронов о справедливой пенсии

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Игорь СКУРАТОВ ]

Сергей Миронов о справедливой пенсии
Сергей Миронов – за увеличение пенсий
На старте пенсионной реформы в 2002 году, заявил он, соотношение средней пенсии к уровню средней заработной платы составляло 32%. Спустя пять лет после ее начала – 25%. Для примера, в конце советского периода этот показатель равнялся 38 и 28% – в кризисном 1992 году. «Так что путь один, – сказал С. Миронов, – продвигаться к показателю в 40%».

Еще одним следствием проводившихся в пенсионной системе страны преобразований стала «уравниловка». Дело в том, что страховая часть пенсии, которая зависит от заработка и стажа, индексировалась в гораздо меньшей степени, чем размер базовой пенсии и рост заработной платы. Это больно бьет не только по нынешним, но и по будущим пенсионерам, подчеркнул С. Миронов.
 
Как заявил председатель «Справедливой России», партия выступает против сложившегося положения в пенсионной системе страны. По его словам, уже известно, что такое обманутые вкладчики, дольщики. «Не хватало, чтобы в стране появились обманутые пенсионеры!»
 
Касаясь предложений, которые «Справедливая Россия» представила правительству, С. Миронов подчеркнул насущную необходимость обеспечить реальную зависимость пенсии от размера заработной платы. Именно от этого, подчеркнул он, и от величины трудового стажа за все периоды трудовой деятельности человека «Справедливая Россия» предлагает отталкиваться при исчислении пенсий.
 
Министр здравоохранения и социального развития полагает, продолжал С. Миронов, что жизнь людей должна была начинаться с 2002 года. Но очевидно другое – у подавляющего большинства граждан основной период трудовой деятельности приходился на более ранние сроки. «Задним числом недопустимо перечеркивать и заработок, и стаж».
 
«Справедливая Россия» предлагает восстановить некоторые страховые периоды при исчислении пенсий. Этот вопрос затрагивает интересы очень большой группы граждан. По оценкам, примерно у 20 миллионов человек в начале реформирования пенсионной системы задним числом исключили из стажа учебу в вузах и техникумах, период ухода за ребенком, работу в тылу в годы Великой Отечественной войны (год за два), участие в боевых действиях (год за три).
 
В действующем законодательстве, сказал лидер партии, сегодня отсутствует норма привязки пенсий к росту заработной платы. Потому один из предлагаемых «Справедливой Россией» законопроектов направлен на изменение этого положения: страховая часть пенсии должна индексироваться так же, как и заработная плата.
 
Пакет предлагаемых партией законопроектов оценивается в 300 млрд. рублей. Для того же чтобы пенсии в конце концов достигли 40-­процентного минимального уровня, на пенсионное обеспечение нужно дополнительно потратить 700 млрд. рублей.
 
В ответ на обвинения в популизме С. Миронов заметил, что если под «популизмом» подразумевать стремление к тому, чтобы добиваться для граждан человеческой жизни, то «мы конечно же популисты. Не боюсь в этом признаться. Иная политика – это политика людоедства. Доведенные до нищеты, выброшенные на обочину жизни люди, которые отдали стране все, что могли, и даже больше, создали все нынешние материальные блага, многими из которых ныне распоряжаются так называемые олигархи, – явление попросту аморальное».
 
По словам С. Миронова, первый из пакета законопроектов, подготовленных «Справедливой Россией», включает в себя предложения, направленные на восстановление социальной справедливости в отношении некоторых категорий пенсионеров: блокадников, тружеников тыла, военных. Второй – закрепляет увеличенный коэффициент расчета пенсий. Третий – восстанавливает требование о государственном обеспечении инвалидов транспортными средствами. «Государство обязано бесплатно обеспечивать инвалидов специально оборудованными автомобилями», – заявил С. Миронов.
 
Следующий блок законодательных инициатив партии призван восстановить льготный режим исчисления страховых периодов, иными словами – рабочего стажа для начисления пенсии. Предлагается, сообщил он, включить, например, в него годы, которые жены военнослужащих провели, «мотаясь с мужем-офицером по гарнизонам, не имея никакой возможности найти место для трудоуст­ройства». И наконец, сказал С. Миронов, «Справедливая Россия» настаивает на восстановлении права бесплатного междугороднего проезда пенсионеров.
 
Если все эти предложения будут реализованы на практике, то выход на пенсию перестанет быть кошмаром для граждан России.

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