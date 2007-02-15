Сергей Миронов о справедливой пенсии

Еще одним следствием проводившихся в пенсионной системе страны преобразований стала «уравниловка». Дело в том, что страховая часть пенсии, которая зависит от заработка и стажа, индексировалась в гораздо меньшей степени, чем размер базовой пенсии и рост заработной платы. Это больно бьет не только по нынешним, но и по будущим пенсионерам, подчеркнул С. Миронов.

Как заявил председатель «Справедливой России», партия выступает против сложившегося положения в пенсионной системе страны. По его словам, уже известно, что такое обманутые вкладчики, дольщики. «Не хватало, чтобы в стране появились обманутые пенсионеры!»

Касаясь предложений, которые «Справедливая Россия» представила правительству, С. Миронов подчеркнул насущную необходимость обеспечить реальную зависимость пенсии от размера заработной платы. Именно от этого, подчеркнул он, и от величины трудового стажа за все периоды трудовой деятельности человека «Справедливая Россия» предлагает отталкиваться при исчислении пенсий.

Министр здравоохранения и социального развития полагает, продолжал С. Миронов, что жизнь людей должна была начинаться с 2002 года. Но очевидно другое – у подавляющего большинства граждан основной период трудовой деятельности приходился на более ранние сроки. «Задним числом недопустимо перечеркивать и заработок, и стаж».

«Справедливая Россия» предлагает восстановить некоторые страховые периоды при исчислении пенсий. Этот вопрос затрагивает интересы очень большой группы граждан. По оценкам, примерно у 20 миллионов человек в начале реформирования пенсионной системы задним числом исключили из стажа учебу в вузах и техникумах, период ухода за ребенком, работу в тылу в годы Великой Отечественной войны (год за два), участие в боевых действиях (год за три).

В действующем законодательстве, сказал лидер партии, сегодня отсутствует норма привязки пенсий к росту заработной платы. Потому один из предлагаемых «Справедливой Россией» законопроектов направлен на изменение этого положения: страховая часть пенсии должна индексироваться так же, как и заработная плата.

Пакет предлагаемых партией законопроектов оценивается в 300 млрд. рублей. Для того же чтобы пенсии в конце концов достигли 40-­процентного минимального уровня, на пенсионное обеспечение нужно дополнительно потратить 700 млрд. рублей.

В ответ на обвинения в популизме С. Миронов заметил, что если под «популизмом» подразумевать стремление к тому, чтобы добиваться для граждан человеческой жизни, то «мы конечно же популисты. Не боюсь в этом признаться. Иная политика – это политика людоедства. Доведенные до нищеты, выброшенные на обочину жизни люди, которые отдали стране все, что могли, и даже больше, создали все нынешние материальные блага, многими из которых ныне распоряжаются так называемые олигархи, – явление попросту аморальное».

По словам С. Миронова, первый из пакета законопроектов, подготовленных «Справедливой Россией», включает в себя предложения, направленные на восстановление социальной справедливости в отношении некоторых категорий пенсионеров: блокадников, тружеников тыла, военных. Второй – закрепляет увеличенный коэффициент расчета пенсий. Третий – восстанавливает требование о государственном обеспечении инвалидов транспортными средствами. «Государство обязано бесплатно обеспечивать инвалидов специально оборудованными автомобилями», – заявил С. Миронов.

Следующий блок законодательных инициатив партии призван восстановить льготный режим исчисления страховых периодов, иными словами – рабочего стажа для начисления пенсии. Предлагается, сообщил он, включить, например, в него годы, которые жены военнослужащих провели, «мотаясь с мужем-офицером по гарнизонам, не имея никакой возможности найти место для трудоуст­ройства». И наконец, сказал С. Миронов, «Справедливая Россия» настаивает на восстановлении права бесплатного междугороднего проезда пенсионеров.