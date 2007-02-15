Кандидат ЛДПР из последних 22 лет только 8 месяцев провел на свободе

Еще один кандидат ЛДПР, житель Омска С. Коновалов, согласно данным УВД области, неоднократно привлекался к административной ответственности. Причина банальна – за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и появление в таком же виде в общественных местах.

Но все рекорды побил выдвинувшийся по омскому списку ЛДПР 45‑летний С. Абрамов: из последних 22 лет жизни он провел на свободе лишь 8 месяцев! Согласно данным УВД Омской области, 48­летний житель поселка Нововаршавка Омской области С. Абрамов начиная с 1984 г. был 5 раз (!) судим за кражи и разбой, в апреле 2006 года условно-досрочно освобожден. А в настоящее время он подозревается в новой, уже 6­-й краже!