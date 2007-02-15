Кандидат ЛДПР из последних 22 лет только 8 месяцев провел на свободе
№ 7(41) от 15.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Еще один кандидат ЛДПР, житель Омска С. Коновалов, согласно данным УВД области, неоднократно привлекался к административной ответственности. Причина банальна – за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и появление в таком же виде в общественных местах.
Но все рекорды побил выдвинувшийся по омскому списку ЛДПР 45‑летний С. Абрамов: из последних 22 лет жизни он провел на свободе лишь 8 месяцев! Согласно данным УВД Омской области, 48летний житель поселка Нововаршавка Омской области С. Абрамов начиная с 1984 г. был 5 раз (!) судим за кражи и разбой, в апреле 2006 года условно-досрочно освобожден. А в настоящее время он подозревается в новой, уже 6-й краже!
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