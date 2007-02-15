В Китае свои «питерские»

Дело в том, что в 1993–2002 годах председателем КНР был бывший мэр Шанхая Цзян Цзэминь. При нем город особенно расцвел и стал оттеснять Пекин на второе место если не в политическом, то в экономическом плане. Тогда же на юге Китая произошло и торжественное присоединение Гонконга и Макао.

Новый же глава Китая Ху Цзиньтао всю жизнь руководил северными и центральными районами Китая, где была сильна ревность к усиливающемуся Шанхаю. Вокруг него постепенно и консолидировался жаждущий реванша «пекинский клан». После чего началась «чистка шанхайских». В сентябре 2006 года разразился скандал в связи с тем, что 10 млрд. юаней (1,25 млрд. долларов) из фондов социального страхования с ведома главы шанхайского горкома незаконно были пущены в коммерческий оборот – на строительство объектов недвижимости и инфраструктуры. Деньги были тут же возвращены, но это не спасло более 10 шанхайских руководителей от отставок. Более того, был исключен из партии и отправлен в отставку и глава китайского Госкомстата.

В связи с этим по указанию Ху Цзиньтао глава шанхайского горкома партии Чэнь Лянъюй был снят и заменен на Хань Чжэна. При вступлении в должность



28 января он пообещал бороться «с перегревом экономики» и снизить темпы роста в Шанхае с 12 до 9%. Похоже, что в Китае «гасят» политических конкурентов старым добрым способом – рублем, или в переводе на китайский – юанем. «Шанхайский клан», скорее всего, вынужден будет смириться с ситуацией, а Цзян Цзэминю на пенсии не удастся оказывать на политиче­скую ситуацию в Китае столь же сильное влияние, как отцу китайских реформ Дэн Сяопину.

По мнению экспертов, консолидация политической элиты Китая подстегивает руководство России к скорейшему выбору главного союзника в Азии. Пока Москва выбирала между Китаем и Индией. Но и сегодня сделать это не так просто. К примеру, визит Президента РФ в Дели прошел помпезно и триумфально. Но когда дело доходило до конкретных условий сотрудничества, Индия выдвигала ряд жестких условий. Один из индийских правительственных чиновников даже сказал в кулуарах членам российской делегации: «Прошло время, когда мы нуждались в вас. Теперь вы в нас больше нуждаетесь».