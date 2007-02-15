Дм. Медведев наращивает свои усилия

Н есмотря на значительную отдаленность по времени выборов президента, основные кандидаты на эту должность заметно активизировались. С. Иванов очень неплохо показал себя на Мюнхенской конференции и во время визита в Индию.

Не сидел сложа руки и Дм. Медведев. Очень заметным событием стало его председательство на президиуме Ассоциации юристов России (АЮР). Заседание проходило в присутст­вии всего «силового» блока. Председателем АЮР стал С. Степашин, а председателем ее правления П. Крашенинников. Говорят, что оба они являются сторонниками г-на Медведева.

АЮР, кстати, становится реальной силой, поскольку будет участвовать в согласовании кандидатур на высшие судебные посты. Ею же будет создан телеканал «Право ТВ». Но главное – Ассоциация будет оказывать бесплатную юридическую помощь населению.

Еще одной важной акцией Дм. Медведева стала его встреча с лидерами молодежных движений. На встрече присутствовал и заместитель главы Администрации президента В. Сурков.