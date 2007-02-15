Краснодарский след грядущих выборов

46-летний губернатор популярен на перенаселенном юге страны, имеет имидж молодого, грамотного и перспективного хозяйственника. Это позволит довольно быстро и мотивированно повысить его статус до федерального, переведя, к примеру, на работу в Администрацию президента, но лучше – в правительство. К примеру, ему может быть поручено куратор­ство одного из нацпроектов в ранге министра. Одним из тех, кто может помочь А. Ткачеву на этом пути, считается помощник президента РФ В. Иванов – один из главных «силовиков».

Кроме того, повышение губернатора было бы выгодно известному предпринимателю О. Дерипаске. Говорят, он давно присматривается к Краснодарскому краю. Будто бы в начале 2004 года даже помогал на выборах губернатора депутату Госдумы О. Мащенко, но А. Ткачев тогда добился его снятия с выборов, показав, «кто в доме хозяин». После этого бизнесмен нашел общий язык и с самим губернатором, реализуя в крае ряд масштабных проектов, в том числе по развитию курортной зоны Сочи.

Губернатор А. Ткачев начинал свою политическую карьеру под флагом Аграрной партии, а потом и Коммунистической. Затем стал известен как активный член движения «Оте­чество», основанного губернатором Н. Кондратенко, прославившимся своей резко консервативной позицией. Именно он в 2000 году и сделал А. Ткачева новым губернатором, назвав своим преемником: как и Кондратенко, «преемник» тоже получил 82% голосов на выборах губернатора. В 2003 году г-н Ткачев стал одним из самых популярных губернаторов России. Таких людей Кремль тогда решил сделать лидерами региональных списков «Единой России». И никого не интересовало, что краснодарский губернатор был членом КПРФ. «И Ткачев оказался под давлением. Они его прижали: возглавишь «Единство». Он меня пригласил и спрашивает: что делать? Я говорю: «Я не советчик, а тебе, конечно, надо думать, за тобой 5 млн. человек», – рассказывал тогда об этой истории сам Кондратенко. Ткачев согласился и обеспечил партии власти очень высокий результат для «красного пояса». В Кремле были очень благодарны А. Ткачеву за переход на «правильные позиции»: тут же пошли разговоры о том, что перспективный губернатор-патриот может стать преемником В. Путина на посту президента. А самого губернатора включили в высший совет «Единой России» и президиум Госсовета РФ. Потом на несколько лет разговоры о Ткачеве поутихли. Однако в декабре 2006 года он получил новое повышение по партийной линии: его включили в бюро высшего совета «ЕР», куда входят 16 высших руководителей партии власти.