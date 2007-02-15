Краснодарский след грядущих выборов
№ 7(41) от 15.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]
46-летний губернатор популярен на перенаселенном юге страны, имеет имидж молодого, грамотного и перспективного хозяйственника. Это позволит довольно быстро и мотивированно повысить его статус до федерального, переведя, к примеру, на работу в Администрацию президента, но лучше – в правительство. К примеру, ему может быть поручено кураторство одного из нацпроектов в ранге министра. Одним из тех, кто может помочь А. Ткачеву на этом пути, считается помощник президента РФ В. Иванов – один из главных «силовиков».
Кроме того, повышение губернатора было бы выгодно известному предпринимателю О. Дерипаске. Говорят, он давно присматривается к Краснодарскому краю. Будто бы в начале 2004 года даже помогал на выборах губернатора депутату Госдумы О. Мащенко, но А. Ткачев тогда добился его снятия с выборов, показав, «кто в доме хозяин». После этого бизнесмен нашел общий язык и с самим губернатором, реализуя в крае ряд масштабных проектов, в том числе по развитию курортной зоны Сочи.
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