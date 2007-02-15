Кремль и мусульмане

В Саудовской Аравии 11 февраля подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Внешэкономбанком, Росэксимбанком и Саудовским фондом развития. «Саудовцы смогут «открывать в РФ дочерние банки со 100%-ным саудовским капиталом», – заявил В. Путин. Встречу деловых кругов России и Саудовской Аравии 12 февраля президент начал с заявления о том, что «впервые находясь на родине ислама, хочет пожелать жителям Саудовской Аравии и всем мусульманам здоровья, мира и благополучия». Отдельно В. Путин отметил «успешное взаимодействие в сфере космоса. Российскими ракетами-носителями выведены на орбиту 7 саудовских спутников. Планируется запуск еще 6 спутников. Перспективным направлением стало бы и подключение Саудовской Аравии к системе спутниковой навигации «ГЛОНАСС».

12 февраля в Катаре российский президент сделал сенсационное заявление о поддержке идеи о «газовой ОПЕК»: «Мы не отвергли предложение о создании картеля. Наоборот, я сказал, что это интересное предложение. Я согласен с Его Высочеством: нам не нужно повторять ничего, что мы считаем ошибочным с точки зрения деятельности других организаций картельного типа, но координировать свою работу с нашими коллегами мы, конечно, будем».

13 февраля в Иордании подписаны соглашения о создании российско-иорданского Делового Совета, контракт на продажу вертолетов Ка-226, соглашение о сотрудничестве с АвтоВАЗом.

В. Путину также показали в Иордании источник Иоанна Крестителя, а также место крещения Иисуса Христа. Сегодня река протекает по другому руслу, поэтому само место, где Иоанн встретил Иисуса Христа, представляет собой лишь вы­сохшее русло.