Океанариум убрали с кладбища

Форум АТЭС 2012 года состоится во Владивостоке. Он подхлестнул неторопливое строительство океанариума в Приморье. Только теперь океанариум сменит дислокацию - с материка его сослали на остров Русский. Логично, если там, аккурат к форуму, обустроят курорт международного уровня и федерального значения.

Сюрприз преподнес местным властям Президент РФ Владимир Путин 27 января, во время короткого «привала» во Владивостоке, «по пути» из Дели в Москву. 100 миллиардов рублей - такова цена международного мероприятия вкупе с социально-экономическим подъемом региона. Сумма более чем в 3 раза превышает бюджет края.

А местные чиновники не знают - радоваться или плакать. Эти средства будет держать под неусыпным контролем Председатель правительства РФ. Сейчас в крае ждут Генерального прокурора Юрия Чайку. Приморская элита в панике - что ждать от этого визита?

Так что с созданием на ост­рове Русский туристическо-рекреационной зоны нас ждут интересные новости из Приморья. Например, официальным объяснением, почему океанариум из бухты Патрокл, где уже зарыты немалые средства, переезжает на остров, стала близость научно-развлекательного комплекса к действующему городскому кладбищу.