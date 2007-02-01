«Единая Россия» возьмет Центризбирком??

Вообще за последнее десятилетие г-н Вешняков - уже третий председатель ЦИК. В 1993 году главой ЦИК указом Б. Ельцина был назначен Н. Рябов, в 1996 году на его место избрали А. Иванченко. С 1999 года - нынешний А. Вешняков. Причем процедура избрания главы ЦИК зачастую сопровождалась скандалами и интригами.

В марте 1999 года А. Вешняков был выдвиженцем Аграрной партии, которая тогда всеми воспринималась не иначе как филиал КПРФ. В поддержку председательства Вешнякова высказалась вся левая оппозиция, включая

Г. Зюганова. А против него Кремль выдвинул кандидатуру полпреда президента в Чечне В. Власова, который, однако, снял кандидатуру в пользу... самого Вешнякова. Дело в том, что Власов и Вешняков были давними друзьями и земляками: оба родом из Архангельска, где первый был мэром, второй - секретарем горкома КПСС. В итоге Вешняков был единогласно избран председателем, а Власов - его замом.

В 2003 году голосование по председателю ЦИК снова было единогласным: Вешнякова на этот раз выдвинул в члены ЦИК Президент РФ.

Единороссы проталкивают своих

Выдвижение членов Центризбиркома от Госдумы единороссы начали с заявления первого вице-спикера О. Морозова: норма закона, по которой каждая фракция выдвигает в ЦИК не более одного кандидата, является «анахронизмом». По его мнению, количество членов ЦИК от каждой партии должно быть пропорционально численности фракции: «Единая Россия» получит 3 из 5 членов ЦИК от Госдумы, КПРФ и ЛДПР -

по 1, а «Справедливая Россия» и бабуринская «Родина - Народная воля» - ни одного. «Чем боится поделиться «Единая Россия»? Правом подтасовывать результаты? Если подсчет ведется честно, то какая разница, кем он ведется. А чем больше разных партий могут контролировать подсчет - тем меньше возможностей для фальсификаций», - уверяет «Аргументы неделi» член ЦИК с совещательным голосом от КПРФ Вадим Соловьев.

С. Миронов спасает А. Вешнякова

Что касается членов ЦИК от Совета Федерации, то в определении их состава сыграли свою роль прошлогодние договоренности между А. Вешняковым и С. Мироновым. ЦИК тогда поддержал Партию жизни в Верховном суде, выступив против ее снятия с выборов в Туве и Свердловской области, а глава Совфеда по­обещал поддержать переизбрание г-на Вешнякова на новый срок. Исполняя обещание, С. Миронов на прошлой неделе согласовал с

А. Вешняковым список новых членов ЦИК, в котором уцелели 4 из 5 нынешних членов ЦИК по квоте Совфеда.

Нового кандидата выдвинули только регионы Урала и Западной Сибири: на этот раз им стал не С. Большаков, а Е. Дубровина. Последнюю, вероятно, поддержал Кремль: она хоть и «яблочница», но самый активный критик А. Вешнякова. А вот за «тихоню» Большакова никто не замолвил слово.

В президентскую квоту не попадут «вешняковцы» и... сам Вешняков?

Если с фамилиями новых выдвиженцев Госдумы и Совфеда уже все ясно, то список членов ЦИК, делегируемых Президентом РФ, может еще преподнести сюрпризы. Среди возможных президентских выдвиженцев источники «Аргументов неделi» называют главу Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, лидера «правого крыла» «Единой России» В. Плигина; директора учрежденного ЦИК Россий­ского фонда свободных выборов и члена Общественной палаты

А. Пржездомского; замначальника управления по внутренней политике Администрации президента Л. Ивлева; замдиректора департамента регионального мониторинга правительства РФ и члена ЦИК с совещательным голосом от президента РФ П. Бородина.

В. Плигин - хороший знакомый российского президента по Петербургу, ученик А. Собчака, интересы которого он уже в качест­ве адвоката представлял в суде в 1998 году. Ныне же г-н Плигин сохраняет хорошие отношения со всем президентским окружением, даже с такими не слишком дружественными друг другу людьми, как В. Сурков и

Д. Козак. Очевидно, что В. Плигин согласится уйти с поста председателя главного думского комитета только на пост председателя, а не рядового члена ЦИК. По­этому если президент решит оставить Вешнякова председателем, то не станет выдвигать Плигина.

У А. Пржездомского же солид­ный послужной список

(в 1982-93 годах он работал в московском КГБ, потом в Администрации президента и налоговой полиции).

С августа 2004 года Президент РФ ни разу не встречался с Вешняковым

Вообще, слухи об отставке Вешнякова ходят еще с апреля 2004 года: тогда в СМИ появилась «утечка» о том, что «на место руководителя Центризбиркома претендуют П. Бородин, А. Пржездомский (их предлагает Кремль) и В. Лысенко (его проталкивает сам Вешняков)». В обмен на это ему будто бы предлагали стать послом: ведь первый председатель ЦИК Н. Рябов уже поработал послом в Чехии, Азербайджане и Молдавии. Тогда отставку отложили, так как через месяц была инаугурация президента, а после нее тема как-то отошла на второй план...

Сейчас ситуация намного более тяжелая: последняя встреча А. Вешнякова с В. Путиным была еще 16 августа 2004 года! По данным источников «Аргументов неделi» в ЦИК, с мая 2006 года г-н Вешняков чуть ли не каждый день просит о встрече с президентом, однако до сих пор так ее и не дождался. На прошлой неделе глава ЦИК признался, что даже со спикером Госдумы Б. Грызловым никак не может встретиться... Отвечая же на вопрос о том, будет ли вообще у него встреча с президентом, г-ну Вешнякову пришлось лишь вздохнуть: «Все зависит от президента...»

Что касается руководства нового ЦИК, то источники «Аргументов неделi» дают следующие прогнозы: в случае сохранения г-на Вешнякова на своем посту, его замом станет единоросс С. Попов, секретарем ЦИК - «мироновец» Н. Конкин. В случае председательства «путинца» В. Плигина зампредом станет «оппозиционерка» Е. Дубровина, а секретарем - также С. Попов.