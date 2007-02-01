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Апофеоз многопартийности

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Списки единороссов в 12 из 14 регионов возглавят губернаторы. Лишь в Петербурге их поведет на выборы спикер В. Тюльпанов, а в Пскове – депутат Госдумы А. Сигуткин (а также мэры Пскова и Великих Лук). Без губернаторов ЕР может надеяться максимум на 30–40%. Таких же результатов, судя по социологическим опросам, они добьются в Томской, Мурманской, Самарской областях, Коми и в Ставропольском крае. Отчасти это объясняется серьезной конкуренцией со стороны СР, которую возглавляют мэры Самары и Ставрополя, а также бывший президент Коми. Средние показатели (40–50%) ЕР ожидают в Московской, Вологодской, Ленинградской и Орловской областях. В Тюмени партию власти поведут на выборы сразу три губернатора – тюменский, ханты-мансийский и ямало-ненецкий: здесь же ожидается и самый высокий результат – более 50%.
Списки КПРФ возглавили в основном малоизвестные первые секретари обкомов. Только в Петербурге, Ставрополе, Самаре, Омске, Подмосковье и Дагестане их возглавляют депутаты Госдумы И. Мельников, В. Илюхин, В. Романов, О. Смолин, В. Кашин и С. Решульский.
 
В Дагестане зарегистрированы лишь 4 партии (ЕР, СР, семигинцы и аграрии, состоящие из руководителей местного Минсельхоза), зато уже 5 партий получили отказы в регистрации. Из сотни кандидатов «Яблока», ДПР и «Зеленых» нашли одного-­двух, в данных которых есть неточности, и на этом основании забраковали не этих кандидатов, а… весь список.
 
У КПРФ и СПС неточностей не нашлось, поэтому к ним применили другую технологию. 13 января все три кандидата Рутульской группы списка КПРФ (начальник отдела Пенсионного фонда, директор школы и учитель) одновременно «решили» выйти из партсписка. Секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Олег Куликов объяснил такую синхронность тем, что всех трех рутульцев «похитили, увезли в Махачкалу, где насильно заставили написать заявления о выходе из списка». А по дагестанским законам исчезновения одной из 53 региональных групп партсписка достаточно для снятия всего списка. Вскоре вышли из списка и 4 кандидата из Каспийской и Акушинской групп – замначальника ГОВД, главред районной газеты, начальники криминалистического цент­ра МВД и управления Минфина республики. «Массовая фальсификация, административный беспредел, подкуп, шантаж стали обычными явлениями в Дагестане. Кандидатов КПРФ по Рутульской и Акушинской группам заставляли писать заявления о выходе угрозами лишить их работы», – заявил дагестанский реском КПРФ.
 
То же самое происходило и с СПС. «Под угрозами и давлением из списка СПС 18 января вынуждены выйти все 3 кандидата от Хасавюртовского района. На этом основании список СПС был снят с выборов.
 
Тогда же пропал без вести и лидер списка СПС по Кизлярскому району М. Омармагомедов. Его сгоревшую машину нашли в лесу. Воз­буждено дело по статье «убийство». А после того как глава Хасавюртовской группы списка СПС С. Джамалдинов написал заявление о своем возвращении в список СПС, он был похищен и его заставили написать новое заявление о выходе из списка. «Кандидат по Кизилюртовской группе, после многочисленных угроз и давления, перенес инфаркт…» – заявил в письме к Президенту РФ дагестанский СПС.
Пройдя несколько судебных инстанций, 29 января коммунистам все же удалось восстановить свой список в Дагестане. Теперь очередь за СПС...
 
КПРФ устранили с выборов и в Тюмени: там «нарушения» нашли в документах 10 из 15 кандидатов КПРФ. Самым серьезным «нарушением» было то, что один кандидат указал площадь своего гаража «6х4 метра», а нужно было писать – «24 кв. м»…
 
В целом в регионах ожидаются средне­невысокие результаты коммунистов: от 10% в Ставрополе, Коми, Вологодской, Мурманской, Томской и Ленинградской областях до 15% в Самаре, Орле, Пскове, Омске и Подмосковье. В Петербурге даже существует опасность непреодоления барьера: чтобы предотвратить это, на 1­е место здесь выдвинут «преемник» Зюганова И. Мельников (во главе с ним КПРФ успешно выступала в Москве), а третьей идет олимпийская чемпионка Л. Егорова.
 
Что касается «Справедливой России», то ее социологические рейтинги колеблются от 2% в Вологде до 7% в Петербурге и Подмосковье. В Подмосковье, несмотря на неплохие рейтинги, у партии самый слабый партийный список: в нем нет ни одной известной фигуры.
 
ЛДПР балансирует на грани 7%, поэтому там, где дела партии совсем плохи – в Петербурге, Вологодской, Самарской, Московской и Мурманской областях, – партсписки возглавил сам В. Жириновский.
 
Аграрная партия выдвинула списки в 8 регионах, но в Ставрополе, Петербурге и Подмосковье получила отказы. Из тех же 5 регионов, где удалось заверить списки, только в Вологде аграрии явно преодолевают барьер.
Остальные партии, несмотря на массовое участие, судя по социологическим рейтингам, не могут быть уверены в прохождении ни в одном регионе. СПС выдвинулся в 13 из 14 регионах (в Мурманске у них просто нет регионального отделения). «Мы пройдем 7% практически во всех регионах: разве что по поводу Тюмени, Подмосковья и Самары у меня есть серьезные сомнения», – заявил «Аргументам неделi» секретарь политсовета СПС по электоральной политике, депутат Госдумы Антон Баков.
 
«Патриоты» Семикина выдвинулись в 12 регионах, ДПР10 (в большинстве из них она не сможет зарегистрироваться), «Яблоко» – в 9 (отказы в Петербурге, Дагестане, Орле, ожидается также снятие в Подмосковье), «Народная воля» Бабурина – в 6, СЕПР тренера Путина по дзюдо Шестакова – в 6 (из них в 2 сошла с дистанции), «Зеленые» – в 4 (в Подмосковье их возглавила жена Мит­воля), Народная партия – в 3 регионах.
 
Несколько прошедших перерегистрацию в Минюсте партий на деле оказались «мертвыми», не сумевшими выдвинуть партсписок ни в одном регионе. Это Партия возрождения России Г. Селезнева, Партия мира и единства С. Умалатовой, Партия соцсправедливости А. Подберезкина. И это уже не первая серия выборов, в которых эти партии не участвуют. На этот раз неожиданно «умерла» и «Свободная Россия» А. Рявкина, новым лидером которой готовился стать М. Барщевский. По слухам, «барщевцы» не смогли найти денег на внесение избирательного залога ни в одном регионе.

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