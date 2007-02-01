Хвост «дела Литвиненко»

В деле по расследованию причин смерти беглого сотрудника ФСБ А. Литвиненко возникла пауза. Следователи лондонского Скотленд-Ярда готовы предъявить заочное обвинение российским гражданам Луговому и Ковтуну. Но пока они не делают этого, поскольку ситуация может и вовсе стать тупиковой. Дело в том, что требовать их выдачи – значит пойти на очень серьезный конфликт с Россией.

Альтернатива сверхгромкому международному скандалу – красивый выход из сложной ситуации. Его должны найти российские власти, но почему-то не спешат. Заключается же этот «красивый выход» в следующем. Генпрокуратура Российской Федерации должна согласиться с выводами следователей Скотленд-Ярда, арестовать Лугового и Ковтуна и долго-долго вести расследование, чтобы в конце концов о нем все забыли. Затем – дело закрыть. Но соглашаться с англичанами мы не хотим.

Вот что рассказывают те, кто знаком с докладом английских следователей. По документу – была акция «российской стороны». Вот так дипломатично всюду и называют – «Russin side». Ее – акцию – провели ряд лиц: Луговой и Ковтун, а также неопознанное лицо, фотография которого имеется. На основании проведенного расследования указанным лицам может быть предъявлено обвинение и продолжено расследование.

Деликатность англичан состоит еще и в том, что, предъяви они официальное обвинение, «Russin side» засыпят исками владельцы отелей, баров, самолетов, а также тысячи граждан, кто в них был. При этом англичане намекают, что у них есть и официальные заключения о российском происхождении полония. Правда, это может оказаться блефом.

Тем не менее и в Англии, и в России многие, как говорится, «чешут репу»: вселен­ского скандала и ссоры ни там, ни здесь не хотят.