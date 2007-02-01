С. Собянин готовит реформу

В рядах политических аналитиков усиливаются разговоры о возможной реорганизации Администрации президента России. Будто бы и соответствующие указы ждут скорого подписания.

Говорят, что реорганизацию подготовил руководитель администрации г-н Собянин. Еще в прошлом году он предложил сократить ее численность и приблизить к модели администрации президента США. Она работает только на президента и не привязана к работе с правительством, регионами и так далее. Для такой развернутой работы может быть достаточно того же Госсовета, представителей президента в федеральных округах. У нас же только в Управлении делами Администрации президента работает несколько сот человек. Это и строители, и сотрудники больниц, санаториев, агрокомплексов, ателье… Такого в мире нет.



Как правило, существует компактное управление по обслуживанию только одного первого лица.