Воронин обманул всех

Но уже через месяц Апелляционная палата Кишинева скостила срок советнику Чубайса до 5 лет. У Валерия Пасата появилась надежда – по молдавским законам он подпадает под амнистию. Об этом заявил в Москве президент Молдовы Воронин, которого винят в «наезде» на Пасата.
Затем та же Апелляционная палата Кишинева сочла выше своих полномочий вынести решение об амнистии Пасата? Что вынудило ее к скромности?
Григорий Карамалак, представитель молдавской оппозиции, вынужденный спасаться в России от репрессий на родине, так ответил на этот вопрос:
– Воронин полностью контролирует правоохранительную систему республики. По его команде суд подтвердит самые абсурдные обвинения. А приговор Пасату смягчили вынужденно – США неоднократно заявляли, что сделка с МиГ-29 абсолютно чиста. Не считаться с американцами Воронин не может. Как отчасти и с Россией, – отсюда обещание освободить Пасата. Но только обещание, выполнять которое он явно не намерен. Ему проще солгать, чем признать, что «дело Пасата» сфабриковано.
Похоже, судьба Валерия Пасата решится не в зале суда, а, скорее, уже давно решена в кабинете Владимира Воронина.