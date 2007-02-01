Воронин обманул всех

З а это время «молдав­ский узник» оброс тремя уголовными делами и двумя приговорами. Получил 10 лет за продажу США 21 самолета МиГ-­29 и словакам – ракет «Ураган». Попутно Пасата обвинили в организации государственного переворота. И в сентябре 2006­-го прокуратура заявила о найденном в его квартире пистолете, что означает контрабанду оружия. И 20 лет за решеткой.

Но уже через месяц Апелляционная палата Кишинева скостила срок советнику Чубайса до 5 лет. У Валерия Пасата появилась надежда – по молдавским законам он подпадает под амнистию. Об этом заявил в Москве президент Молдовы Воронин, которого винят в «наезде» на Пасата.

Затем та же Апелляционная палата Кишинева сочла выше своих полномочий вынести решение об амнистии Пасата? Что вынудило ее к скромности?

Григорий Карамалак , представитель молдавской оппозиции, вынужденный спасаться в России от репрессий на родине, так ответил на этот вопрос:

– Воронин полностью контролирует правоохранительную систему республики. По его команде суд подтвердит самые абсурдные обвинения. А приговор Пасату смягчили вынужденно – США неоднократно заявляли, что сделка с МиГ­-29 абсолютно чиста. Не считаться с американцами Воронин не может. Как отчасти и с Россией, – отсюда обещание освободить Пасата. Но только обещание, выполнять которое он явно не намерен. Ему проще солгать, чем признать, что «дело Пасата» сфабриковано.