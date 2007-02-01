Россия возглавит «газовую ОПЕК»?

НАПОМНИМ, что еще в октябре президент Российского газового общества и глава Комитета Госдумы по энергетике «газпромовец» В. Язев предложил создать газовый альянс с участием 6 стран СНГ – Белоруссии, Казахстана, России, Туркмении, Узбекистана и Украины. Тогда же Язев предположил, что в объединение может войти и Иран, «если решит проблемы по своей ядерной программе». Депутат также уточнял, что «исходно мысль о газовом альянсе принадлежит президенту В. Путину, просто в этом году она временно затухла в связи с проведением в Петербурге саммита «Большой восьмерки». А в ноябре 2006 года британская The Financial Times уже утверждала, что в «газовую ОПЕК» войдут Россия, Иран, Ливия, Катар, Алжир и страны Центральной Азии. От себя добавим Венесуэлу и Норвегию.

Первое заявление на эту тему на уровне глав государств последовало 29 января 2007 года. Лидер Ирана аятолла Хаменеи на встрече с секретарем Совбеза И. Ивановым призвал Россию к созданию «газовой ОПЕК»: «Наши две страны, помогая друг другу, могут основать организацию, связанную с сотрудничест­вом в газовой сфере, подобную ОПЕК». А 30 января И. Иванов встретился с главой Совбеза Саудовской Аравии, которая также может стать членом «газовой ОПЕК». Кстати, Россия вместе с мусульманскими странами, а также такими оппонентами США, как Венесуэла, Аргентина и Китай, контролирует более 50% добычи и более 70% запасов газа в мире. При этом влияние РФ в «газовой ОПЕК» будет преобладающим: ведь на российскую добычу приходится 22% мировой, а на добычу таких стран, как Алжир и Иран, лишь по 3%.