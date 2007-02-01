Президентом хотят видеть русского

Последний опрос, проведенный Левада-Центром 19–23 января, показал, что уровень популярности двух основных претендентов на пост «преемника» президента В. Путина практически не изменился. У Д. Медведева рейтинг находится на уровне 17%, у С. Иванова – 11%. Впрочем, вряд ли В. Путину стоит беспокоиться. Во-первых, его президентский рейтинг по-прежнему высок, сохраняясь на уровне 50% (а уровень доверия превышает 70%). Во-вторых, заметного роста популярности оппозиционеров также не наблюдается, скорее, происходит лишь некоторое перераспределение голосов в пользу других «людей Путина».

Так, по данным социологической компании «Башкирова и парт­неры», с июля по конец декабря рейтинг Б. Грызлова вырос с 3,7 до 8,7%, а С. Миронова – с 1,6 до 2,5%. Рейтинг М. Фрад­кова за тот же период упал с 3,1 до 1,5%.

Вполне прогнозируем ответ и еще на один вопрос Левада-Центра. 63% россиян не хотели бы, чтобы следующим президентом РФ был человек нерусской национальности, и только 5% положительно отнеслись бы к этому.