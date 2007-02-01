В. Путин берет ответственность на себя

Пресс­-конференция первоначально планировалась на более поздний срок. Но сравнительно недавно стало известно, что Запад готовит многократное усиление антироссийской кампании в СМИ, которая и без того приобрела невиданные масштабы. Ее вдохновители – консервативная часть Европарламента и руководство органов управления ЕС. Особая роль – у правительств Польши и Эстонии. Сигналом к целой серии антироссийских и – скажем прямо – антипутинских акций должно было стать объявление экономических и политических санкций России против Эстонии. Речь идет о предполагаемых ответных мерах в ответ на тягу к гробокопанию и извлечению костей советских воинов в этой склонной к героизации фашизма стране.

Министр иностранных дел С. Лавров уже опроверг возможность таких санк­ций. Но основной удар по сведению антироссийской кампании на «нет» взял на себя президент. Пресс-конференция организована прежде всего для воздей­ствия на западное общественное мнение. Поддерживающей акцией стало участие центральных фигур российской политики и экономики – Д. Медведева и Г. Грефа на международном экономическом форуме в Давосе.

Таким образом, пресс-конференция рассматривается в Кремле как информационный прорыв. Он должен показать населению стран ЕС истинные, а не ложные мотивы политики В. Путина и российского правительства.

Что касается собственно пресс-конференции, то в ней, как ожидается, прозвучат такие тезисы.

1. Россия идет правильным политическим и экономическим курсом, который себя оправдал. Ни парламентские, ни президентские выборы не приведут к изменению этого курса. Главное – не человек или кандидат, а курс или путь, которым страна следует с 2000 года.

2. Экономический блок. Россия опережает запланированные темпы развития. Ближайшие год - два нас ждет экономический прорыв.

3. Социальный блок. Будет подтверждено повышение пенсий и зарплат бюджетников. Продолжится активное продвижение национальных проектов под руководством Д. Медведева.

4. Внешняя политика. Мы будем и дальше строить отношения с Белоруссией как с союзным государством. Но диктовать их форму и условия не позволим. Есть положительные моменты в отношениях с Грузией. Но любые провокации и силовые методы в отношении Южной Осетии и Абхазии не останутся без внимания. Народы непризнанных республик на территориях Грузии и Молдовы сделали свой выбор в пользу России. Мы этот выбор понимаем и уважаем. Наша реакция на него будет зависеть от решения проблемы независимости Косово. Мы предупреждаем Запад: не делайте ошибок в Косово!

5. Преемник. Все прояснится, когда Совет Федерации официально объявит о выборах президента России.

Разумеется, будут затронуты десятки других проблем и вопросов. Остается добавить, что эта пресс-конференция должна продемонстрировать абсолютную уверенность В. Путина в правильности своей внутренней и внешней политики. А также в верности курса, которым идет страна последние семь лет.