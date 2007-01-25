Кушнарева убили вместо волка

Последний, получив известие о смерти Кушнарева во время своего визита в Турцию, говорят, проронил фразу: «Они его убили…» Вообще тема преднамеренного устранения Евгения Кушнарева с некоторой осторожностью, но обговаривается все активнее. И связано это именно с тем, что определенным силам в олигархо­властном слое украинского правящего класса эта смерть очень выгодна.

Кушнарев занимал особое место в руководстве Партии регионов. Он не был просто ее «спикером», постоянно озвучивавшим победы и поражения регионалов в войне с «оранжевыми». Он был идеологом и разработчиком этой борьбы. Ему принадлежит термин «оранжевая чума». Ему приписывают идею созыва донецкого «Съезда сепаратистов», рассматривавшего возможность отделения восточных областей Украины. Он, в конце концов, руководил избирательным штабом партии на прошедших парламентских выборах и привел ее к убедительной победе. Он вел все переговорные процессы между парламентскими группировками и сыграл немалую роль в создании той конфигурации «Антикризисной коалиции», которая привела на сегодняшний день к почти полной власти Виктора Януковича, отодвинув на второй план даже президента страны.

Влияние и авторитет Евгения Петровича простирались очень далеко – в самые высокие этажи Кабинета министров Украины. Сегодня многие аналитики считают, что Виктор Янукович планировал оставить свое лидерство в партии и встать у ее руля должен был именно Кушнарев. С его помощью Янукович становился сильнее и сильнее, это не могло нравиться теневому «хозяину» донецкого клана – Ринату Ахметову. Впрочем, существует на самом деле два донецких клана, Ахметова и Януковича, причем первый претендует, скорее всего, на контроль второго.

А вот с политикой у донецких теперь будут сложности. Им очень сложно будет найти замену Кушнареву как политическому стратегу и идеологу. Бывший мэр и губернатор Харькова, экс-руководитель администрации президента Кучмы, Кушнарев был абсолютно пророссийским политиком, не приемлющим идей евроинтеграции и планов вступления в НАТО, сторонником придания русскому языку статуса второго государственного.

…Между тем в Харькове Кушнарева откровенно не любили. Молодой партийный функционер, создатель «демократической платформы», обаявший весь город в начале девяностых, разочаровал избирателей, как, впрочем, и все лидеры того времени. Город при нем серел и скучнел, умирала его промышленность, а еще живые ее куски «деребанились» семейно-клановым способом – такая себе модель украинского «развития» кучмовского времени.