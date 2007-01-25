//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Кушнарева убили вместо волка

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Игорь ЮРЧЕНКО, Харьков – Киев – Москва ]

Кушнарева убили вместо волка

Последний, получив известие о смерти Кушнарева во время своего визита в Турцию, говорят, проронил фразу: «Они его убили…» Вообще тема преднамеренного устранения Евгения Кушнарева с некоторой осторожностью, но обговаривается все активнее. И связано это именно с тем, что определенным силам в олигархо­властном слое украинского правящего класса эта смерть очень выгодна.

Кушнарев занимал особое место в руководстве Партии регионов. Он не был просто ее «спикером», постоянно озвучивавшим победы и поражения регионалов в войне с «оранжевыми». Он был идеологом и разработчиком этой борьбы. Ему принадлежит термин «оранжевая чума». Ему приписывают идею созыва донецкого «Съезда сепаратистов», рассматривавшего возможность отделения восточных областей Украины. Он, в конце концов, руководил избирательным штабом партии на прошедших парламентских выборах и привел ее к убедительной победе. Он вел все переговорные процессы между парламентскими группировками и сыграл немалую роль в создании той конфигурации «Антикризисной коалиции», которая привела на сегодняшний день к почти полной власти Виктора Януковича, отодвинув на второй план даже президента страны.
 
Влияние и авторитет Евгения Петровича простирались очень далеко – в самые высокие этажи Кабинета министров Украины. Сегодня многие аналитики считают, что Виктор Янукович планировал оставить свое лидерство в партии и встать у ее руля должен был именно Кушнарев. С его помощью Янукович становился сильнее и сильнее, это не могло нравиться теневому «хозяину» донецкого клана – Ринату Ахметову. Впрочем, существует на самом деле два донецких клана, Ахметова и Януковича, причем первый претендует, скорее всего, на контроль второго.
А вот с политикой у донецких теперь будут сложности. Им очень сложно будет найти замену Кушнареву как политическому стратегу и идеологу. Бывший мэр и губернатор Харькова, экс-руководитель администрации президента Кучмы, Кушнарев был абсолютно пророссийским политиком, не приемлющим идей евроинтеграции и планов вступления в НАТО, сторонником придания русскому языку статуса второго государственного.
 
…Между тем в Харькове Кушнарева откровенно не любили. Молодой партийный функционер, создатель «демократической платформы», обаявший весь город в начале девяностых, разочаровал избирателей, как, впрочем, и все лидеры того времени. Город при нем серел и скучнел, умирала его промышленность, а еще живые ее куски «деребанились» семейно-клановым способом – такая себе модель украинского «развития» кучмовского времени.
Теперь его именем назовут улицу и станцию метро. В городе, где на призыв сдать кровь для раненого народного депутата Евгения Кушнарева так никто и не откликнулся…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нашёл способ, как "испугать" Россию. По его словам, РФ несколько раз подумает, прежде чем направлять военные силы на территорию государства.

//Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

//Общество

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В пятницу, 16 августа, в Сочи было объявлено штурмовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а также поднятия уровня воды в реках. В администрации города приготовились к эвакуации жителей.

//новости партнеров

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//Общество

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Еще одна попытка купить лекарство для ребенка-инвалида закончилась уголовным делом. Женщину зовут Лена, она заказала противосудорожный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией. Заказала по интернету, так как в России Фризиум не зарегистрирован. А на почте ее приняли следователи.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

Стало известно, что Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота за случайный запуск авиационной управляемой ракеты на аэродроме в Саках в Крыму.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Известный российский актёр Максим Виторган поделился с поклонниками печальной историей, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре. Сейчас знаменитость проводит отпуск с детьми.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Надежда Грановская показала откровенные снимки в обтягивающем платье с декольте

Надежда Грановская показала откровенные снимки в обтягивающем платье с декольте

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками откровенным фотографиями с последней фотосессии. Поклонники оценили красивую и стройную фигуру знаменитости, несмотря на рождение трех детей.

//В мире

Тайны Латвии: постель Лачплесиса

Тайны Латвии: постель Лачплесиса

Сколько легенд, тайн, загадок хранит в себе сдержанная Латвия. А ведь у нее есть свои герои, о которых поют песни, слагают легенды, снимают фильмы. Народный герой Лачплесис.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Звезда блокбастера "Аквамен" Джейсон Момоа принципиально отказался сниматься в продолжении картины

Звезда блокбастера "Аквамен" Джейсон Момоа принципиально отказался сниматься в продолжении картины

Американский актер Джейсон Момоа заявил, что не будет принимать участия в съемках продолжения блокбастера "Аквамен". Это принципиальная позиция звезды, который пытается привлечь внимание к протестам на Гавайях

//Шоу-бизнес

Елена Летучая выбрала для годовщины свадьбы белоснежное платье с открытой спиной

Елена Летучая выбрала для годовщины свадьбы белоснежное платье с открытой спиной

Телеведущая Елена Летучая, более известная по ток - шоу "Ревизорро", выбрала для празднования годовщины свадьбы белоснежное платье в "стиле Мэрилин Монро". Возлюбленные отметили в пятницу знаменательную дату на Мальдивских островах.

//Происшествия

Названы причины пожара в одесском отеле

Названы причины пожара в одесском отеле

Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе. Отмечается, инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 августа, погибли восемь человек.

//В мире

Рига отмечает 818-й день Рождения!

Рига отмечает 818-й день Рождения!

В эти выходные Рига отметит 818-й День Рождения! На этот раз темой праздника стали городские легенды. Сколько же тайн хранит в себе милая, добрая Рига!

//Общество

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Сегодня на проспекте Сахарова санкционированный митинг КПРФ «За честные выборы!». МВД называет цифру примерно 4 тысячи человек присутствующих, все происходящее напоминает празднование Первомая времен СССР

//Происшествия

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В субботу, 17 августа, в городе Сочи прошёл сильный ливень. Местные жители разместили в Сети фотографии и видео с последствиями дождя. Отмечается, что на территории города действует штурмовое предупреждение, начиная с вечера пятницы.

//Новости партнеров

//Происшествия

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Спасатель на курортном пляже Кабакум в Болгарии ударил туристку из Москвы за нарушение правил пребывания в море. По её словам, сначала мужчина пытался её позвать на берег, а после того, как она вышла из воды начал бить по лицу.

//Происшествия

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Самолёт "Жуковский - Симферополь", который совершил аварийную посадку в Подмосковье в открытом кукурузном поле, местные жители растаскивают по частям. Отмечается, что правонарушители перелезают через ограды, несмотря на работу следователей.

//Спорт

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

КДК РФС оштрафовала «Ахмат» на 150 000 рублей за оскорбления арбитра Сухого по громкой связи стадиона во время домашнего матча этого клуба против «Спартака». Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

//Общество

Поп-исполнители первого эшелона: Киркоров, Елка, Лолита и Орбакайте - отвлекающий маневр?

Поп-исполнители первого эшелона: Киркоров, Елка, Лолита и Орбакайте - отвлекающий маневр?

Парк Горького в Москве четвертый раз за последний месяц в спешном порядке принимает у себя очередной фестиваль. На сей раз в отвлекающем маневре задействована тяжелая артиллерия - Киркоров, Елка, Орбакайте

//Политика

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о размещении в стране американской армии, чтобы отпугнуть Россию. Политик призвал не обращать внимание на его слова.

//Общество

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на следующую неделю. По его словам, в Москву вернётся жаркая погода.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры