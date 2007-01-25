Военный сценарий вторжения в Иран

Ожидается лишь назначение командующего вооруженными силами коалиции, которому временно переподчинят армейские, военно-воздушные и военно-морские подразделения, которые будут участвовать в операции. После этого последует предупредительный приказ, который обеспечит готовность №1. Приказ об исполнении отдадут в последний момент.

Командование специальных операций ВВС США уже доложило о готовности обеспечить переброску сил быст­рого реагирования в очередную «горячую точку». В район Персидского залива направлена авианосная группа с сотнями истребителей и бомбардировщиков на борту. По имеющимся данным, на территорию Ирана уже начата заброска диверсионных групп военной разведки Пентагона, которые приступили к разведке возможных целей для ракетно-бомбовых ударов.

Предположительно, удар по Ирану будет нанесен с моря. Ударный эшелон атакует с воздуха иранские ядерные объекты, средства ПВО, аэродромы, военно-морские базы и объекты нефтедобывающей промышленности. Первая волна – 60 истребителей и бомбардировщиков «Стеллс» – нанесет удары по основным объектам. Затем по целям «отработают» 400 боевых самолетов других типов.

Объектами превентивного удара станет не только военная инфраструктура, но и широкая сеть исследовательских центров.

По ядерным объектам будут использованы бомбы для уничтожения подземных укреплений. Американские надводные корабли и подводные лодки выпустят около 500 крылатых ракет по целям в Иране. Одним из возможных вариантов действий явится использование тактических ядерных боеприпасов для ударов по иранским объектам глубоко под землей.

По мнению военных специалистов, операция против Ирана займет 2–3 дня, в течение которых американским ВМС и ВВС предстоит уничтожить около 1500 целей. Главная задача – обезвредить ВМС Ирана, чтобы не допустить прикрытие ими Ормузского пролива, запирающего Персидский залив. Считается, что уничтожения от 20 до 50 процентов иранской военной мощи будет достаточно для того, чтобы правящий режим потерял контроль над страной. Работа с моря и воздуха будет поддержана работой спецназа, которому предстоит взять в плен или ликвидировать руководство Ирана.