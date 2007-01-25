«Дело» Вавилова и большая «семья»

Как мы уже писали, возвращение Генпрокуратуры к делу экс­-замминистра финансов А. Вавилова взволновало руководство Совета Федерации. Спикер С. Миронов даже имел по этому поводу разговор с президентом. По его мнению, дела сенаторов серьезно подрывают репутацию Совета Федерации. А в последнее время таких дел было как минимум три. Это «дела» сенаторов Чахмахчяна, Изместьева и Вавилова.

Последний после дачи показаний в прокуратуре даже уехал в США. Как говорят, минимум до апреля, когда закончится срок давности по его уголовному делу.