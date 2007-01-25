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«Дело» Вавилова и большая «семья»

№ 4(38) от 25.01.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«Дело» Вавилова и большая «семья»
А. Вавилов
Как мы уже писали, возвращение Генпрокуратуры к делу экс­-замминистра финансов А. Вавилова взволновало руководство Совета Федерации. Спикер С. Миронов даже имел по этому поводу разговор с президентом. По его мнению, дела сенаторов серьезно подрывают репутацию Совета Федерации. А в последнее время таких дел было как минимум три. Это «дела» сенаторов Чахмахчяна, Изместьева и Вавилова.
 
Последний после дачи показаний в прокуратуре даже уехал в США. Как говорят, минимум до апреля, когда закончится срок давности по его уголовному делу.
 
По нашим сведениям, возобновление уголовного дела г-на Вавилова как-то связано с предстоящими выборами. Дело в том, что мать экс­-замминистра была близкой подругой Наины Ельциной. Этой дружбой и обусловливались непотопляемость г-на Вавилова и его близость к огромным деньгам. Одни поставки на Украину газа через Ю. Тимошенко чего стоили! Таким образом, представителям старой «Семьи» дают понять, что их какое-либо закулисное участие в подготовке выборов нежелательно. К тому же близкий Вавилову заместитель генпрокурора г-н Бирюков сегодня в прокуратуре уже не работает.

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