«Дело» Вавилова и большая «семья»

Как мы уже писали, возвращение Генпрокуратуры к делу экс-замминистра финансов А. Вавилова взволновало руководство Совета Федерации. Спикер С. Миронов даже имел по этому поводу разговор с президентом. По его мнению, дела сенаторов серьезно подрывают репутацию Совета Федерации. А в последнее время таких дел было как минимум три. Это «дела» сенаторов Чахмахчяна, Изместьева и Вавилова.
Последний после дачи показаний в прокуратуре даже уехал в США. Как говорят, минимум до апреля, когда закончится срок давности по его уголовному делу.
По нашим сведениям, возобновление уголовного дела г-на Вавилова как-то связано с предстоящими выборами. Дело в том, что мать экс-замминистра была близкой подругой Наины Ельциной. Этой дружбой и обусловливались непотопляемость г-на Вавилова и его близость к огромным деньгам. Одни поставки на Украину газа через Ю. Тимошенко чего стоили! Таким образом, представителям старой «Семьи» дают понять, что их какое-либо закулисное участие в подготовке выборов нежелательно. К тому же близкий Вавилову заместитель генпрокурора г-н Бирюков сегодня в прокуратуре уже не работает.