Угрозы для «Единой России»

Наш источник в нижней палате считает, что самым взрывоопасным моментом для центристов может оказаться формирование предвыборных списков ЕР. В этой связи он предрек «достаточно интенсивный отток» в ряды «Справедливой России» кандидатов, не попавших в число выдвиженцев – единороссов. А вот СР окажется готова разделить всю тяжесть политической ответственности с теми людьми, которые добровольно в нее войдут.

Депутат Владимир Семаго (ЕР) в интервью «АН» тоже обозначил возможные причины, способные всерьез повлиять на дальнейшую судьбу его партии. Еще одна форма альянса ЕР и СР, по его мнению, возможна через совместную поддержку идеи президента Путина о создании двухпартийной системы. Примером такого неформального объединения могут оказаться предстоящие в марте региональные выборы в Ставропольском крае. На них «Справедливая Россия» не будет критиковать «Единую Россию». В свою очередь «Единая Россия» снисходительно отнесется к «Справедливой России».

– Отсутствие обоснованной критики позволит вести борьбу против любой третьей партии. Таким образом, появится некий прообраз двухпартийной системы, – убежден депутат.

Возможно, что третьим важным обстоятельством влияния на политическую ситуацию в 2007 году станет резкое падение цены на нефть весной. Этот факт неизбежно спровоцирует ухудшение общей экономической ситуации в России.

Экономическое ослабление страны способно серьезно расшатать позиции единороссов. «Справедливая Россия» не имеет базисных тезисов, основывающихся на экономике. На фоне социальной нестабильности возникает перспектива усиления экстремистских движений.

Анализируя данный вариант, становится понятно, что ни ЕР, ни СР не в состоянии будут переломить этот факт. По причине, мягко говоря, недостаточной сплоченности. А если они и начнут объединяться на этой почве, то потеряется смысл их политического соревнования. Такая совокупность разнохарактерных факторов может привести к тому, что выборы­2007 будут иметь достаточно непредсказуемый результат.