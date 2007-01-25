Чем покараем эстонцев

История вопроса

20 августа 2004 года недалеко от эстонского города Пярну в местечке Лихула местные власти открыли памятник «эстонцам, сражавшимся в 1940-1945 годах против большевизма и за восстановление независимости Эстонии». Ввиду вступления Эстонии в ЕС через две недели 2 сентября памятник был снесен по решению эстонского правительства. Удаление памятника происходило на основе решения Нюрнбергского суда и принятой в апреле 2004 года резолюции ООН, осуждающей восхваление и героизацию бывших членов Waffen SS.

Вслед за сносом памятника эстон­скому эсэсовцу последовала серия актов вандализма в отношении памятников советским воинам. А принятые только что законы санкционируют снос всех памятников с символикой оккупационных войск, каковыми в Эстонии считают вооруженные формирования нацисткой Германии и СССР.

В свою очередь закон «О защите воинских захоронений», по сути дела, является продолжением Женевской конвенции и накладывает на эстонское государство обязательство, в том числе в случае перезахоронения останков, заботиться о защите воинских захоронений. В международной практике защита и уход за могилами погибших воинов осуществляются в рамках двухсторонних соглашений.

Консолидированного мнения о дальнейшей судьбе «Бронзового солдата» нет. Треть населения Таллина убеждены, что памятник следует перенести. Почти столько же жителей эстонской столицы предлагают придать монументу статус памятного знака для всех погибших воинов, независимо от того, на чьей стороне находился погибший. Четверть опрошенных в декабре респондентов желают оставить все как есть.

Нет надежды на использование структур ЕС для оказания давления на Эстонию.

Что дадут санкции

В своем заявлении Государственная Дума призвала президента и правительст­во выстраивать дальнейшие торгово-экономические отношения с Эстонией в зависимости от того, как на практике будет реализовываться закон «О сносе запрещенных сооружений». Речь идет о применении на практике только что принятого в конце декабря прошлого года российского закона «О специальных экономических мерах в чрезвычайной международной ситуации», который дает президенту право вводить экономические санкции.

Во внешнеторговом обороте Эстонии наша страна занимает одну из последних позиций в самом конце списка. Пока доступны окончательные статистические данные только за 2005 год. Но ежемесячные показатели прошлого года свидетельствуют, что наши взаимоотношения не претерпели существенных изменений.

Так, в 2005 году на Россию приходилось 9,4% эстонского импорта на сумму 860 млн. долл. и всего 6,5% экспорта на сумму 480 млн. долл. Цифры, которые сопоставимы с внешнеторговым оборотом, например, с соседней Латвией.

Для сравнения можно посмотреть любой из тех периодов прошлого года, когда внешнеэкономические отношения лишены влияния сезонных колебаний. Так, в сентябре 2006 года весь внешнеторговый оборот Эстонии составил немногим меньше 2 млрд. долл. Экспорт на сумму 833 млн. долл. распределялся в следующей пропорции: 64% - в страны ЕС и только 12% - во все страны СНГ вместе с Россией.

Та же картина в структуре импортных поставок на общую сумму 1 млрд. 114 млн. долл.: 75% - из стран ЕС и всего 14% - СНГ, вместе с нами. Оставшаяся часть внешнеторгового оборота Эстонии подразделяется между странами Азии и Латинской Америки.

Кроме того, к экономическим санкциям со стороны России эстонцам не привыкать. В 1992 году они отказались зарегистрировать у себя православную церковь Московского патриархата. Через два года Эстония была вынуждена уйти с российского рынка из-за двойных таможенных пошлин, которыми в качест­ве ответной меры был обложен весь эстонский экспорт.

Такое положение длилось 10 лет, поэтому дополнительные ограничения ничего принципиально нового внести не могут.

Какие еще экономические санкции можно предпринять в отношении Эстонии? Можно закрыть эстонскую границу для грузовых перевозок. В год через территорию Эстонии проходят 40 млн. тонн транзитных грузов, из них почти две трети неф­тепродуктов. Но не все грузы российского происхождения. Придется разбираться с торговыми партнерами из Азии.

На границе и так 40-километровые очереди. Конечно, пострадают работники нескольких эстонских предприятий, в первую очередь железнодорожники.

Можно лишить ожидаемых поставок эстонские порты. Но они готовы к такому повороту событий. Через пару часов после думского заявления эстонская сторона выступила с заявлением, что самый большой Таллинский морской порт способен в течение года обеспечить полную загрузку, не получая ни одного килограмма грузов из России. На пресс-конференции предъявили цифры заключенных договоров с контр­агентами других стран. Значит, готовились.

В отношении возможных убытков эстонского государст­ва от перекрытия российских транзитных потоков нефтегазового сырья называются разные цифры. Но государственная казна в любом случае потеряет не более 100 млн. долл. На фоне годового оборота эта мера - просто галочка в отчетах. Стабилизаци-онный фонд Эстонии, в котором аккумулировано почти 500 млн. долл., и то в пять раз больше всех возможных потерь бюджета до замены данной статьи другим источником доходов.

Кроме того, имеется опыт получения положительного эффекта от перекрытия «трубы». Девять лет назад такие меры уже предпринимались в отношении Латвии. В итоге работавшие с Россией бизнесмены «повисли в воздухе», преподав урок остальным. А трубу скоро дейст­вительно можно будет сдать в металлолом.

Скандалы в сфере поставок энергоресурсов с Украиной, Грузией и Белоруссией уже просигналили о дорогостоящих потерях репутации надежного поставщика. За исключением Финляндии, на западных границах России не осталось ни одной страны, с которой сохранились бы нормальные деловые отношения. Но Финляндии тоже придется выполнить директивы Евросоюза, как только они поступят.

По неизвестной причине упускается из виду, что любые санкции к стране ЕС автоматически влекут за собой рассмотрение российских претензий в более широком формате - на уровне Еврокомиссии и НАТО.

Россия не может вести экономическую войну с Объединенной Европой, финансовая мощь которой на порядок превышает наши возможности. Объединенная Европа обладает передовыми технологиями, имеет полмиллиарда населения и как потребитель энергоресурсов является основным источником доходов российской казны.