Прохоров - жертва русофоба Саркози

П осле скандала на французском курор те Куршевель с россий­ ским бизнесменом М. Прохоровым («Норильский никель») среди специалистов были озвучены серьезные оценки происшедшего. Сам г-н Прохоров в интервью «Комсомолке» заявил, что «за границей появление свободных, хорошо образованных россиян… нередко воспринимается с изумлением, завистью и агрессией».

Напомним, что в результате спецоперации французской полиции в Куршевеле были задержаны представители деловых и политических кругов. В том числе и г-н Прохоров. Первой реакцией Кремля было якобы предложение в его адрес отойти от дел компании, чтобы не позорить лицо российского бизнеса. Затем последовала другая реакция, когда стало известно, что задержание г-на Прохорова французами – это довольно грубая попытка неких функционеров ЕС не допустить «Норникель» к приобретению им крупных промышленных активов в Европе. Цель – сделать одного из самых перспективных российских промышленников человеком с «замазанной репутацией».