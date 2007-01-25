Рокировки реальные или мнимые?

Накануне целой серии очередных судьбоносных выборов вновь заговорили о реформировании Центризбиркома. Госдума решила принять по­правки в закон, отменяющие обязательное юридическое образование для членов ЦИК.

Известно, что всего их – 15 человек. 5 предлагает президент, 5 – Госдума и 5 – Совет Федерации. Сегодня приближается срок формирования нового состава ЦИКа и, по всей видимости, нашлись желающие не просто стать членом избиркома, но и возглавить его взамен А. Вешнякова. Во всяком случае, из кремлевской администрации еще не поступало сигналов о его новом делегировании в этот орган.

Между тем аналитики называют имя человека, который может сменить г-на Вешнякова на его посту. Это видный деятель партии «Единая Россия» и председатель одного из комитетов Госдумы В. Плигин. Говорят, что он дружит с полпредом президента в Южном федеральном округе Д. Козаком и лично знаком с президентом страны.