В. Путин об отношениях с Индией

25 – 26 января состоится официальный визит президента В. Путина в Индию. Российско­-индийский саммит приурочен к торжествам по случаю государственного праздника Индии – Дня республики, на которые президент России приглашен в качестве главного гостя .

Как рассказал сам президент в интервью индийскому телевидению перед самым визитом, основной целью встречи станет усиление экономического сотрудничества между странами. « Объем товарооборота между РФ и Индией абсолютно недостаточный – всего 3 млрд. долларов. У нас с Китаем в прошлом году было 20 млрд., и мы ставим задачу через 5–8 лет выйти на 60 млрд.



А с Индией к 2010 году мы могли бы выйти на товарооборот в 10 млрд., а к 2015 году – 20 млрд. В первую очередь рост будет достигнут за счет сотрудничест­ва в области космоса, авиации, энергетики, сфере коммуникаций, судостроении. Это касается и углеводородов, и атомной энергетики. Кстати говоря, Индия в прошлом году вышла на первое место по росту темпов потребления углеводородного сырья. При этом, на мой взгляд, весьма перспективными являются совместные работы в сфере высоких технологий. И здесь возможен не только обмен конечными товарами и услугами, но и совместный выход на рынки третьих стран», – заявил В. Путин.

С целью учащения контактов между российскими и индийскими бизнесменами обе страны договорятся упростить визовый режим: «МИДы обеих стран работают над упрощением визовых процедур. Генеральный путь здесь – это облегчение визовых процедур для отдельных категорий, в том числе для бизнес­-сообществ».

Президент РФ также поддер­ жит Индию в ее стремлении развивать атомную энергетику: «Россия и Индия являются давними партнерами в области атомной энергетики. Мы знаем о планах индийского правительства о расширении сектора ядерной энергетики. Более того, на экспертном уровне мы считаем, что эти планы являются обоснованными, иначе Индия не сможет обеспечить свои экономические интересы и планируемый рост экономики. Поэтому мы прорабатываем различные решения в этой сфере не только в контакте с нашими индийскими друзьями, но и с другими партнерами, в том числе в Группе ядерных поставщиков. Мы намерены помогать Индии напрямую, осуществляя строительство различных объектов ядерной мирной энергетики. Более того, наши компании заинтересованы в том, чтобы получить крупные заказы на строительство блоков. Мы неоднократно поставляли в Индию ядерное топливо».

Российский президент подтвердил также то, что во время его визита будут заключены договоры о строительстве с помощью российских компаний индийского транспортного самолета, совместной разработке системы противокорабельных ракет «БраМос». Кроме того, в Индии построят предприятия по сервисному обслуживанию и ремонту российской военной техники. Возможно и заключение контракта на поставку Индии новейших самолетов-истребителей «МиГ­35» и совместную разработку истребителя пятого поколения.

РФ и Индия во время визита российского президента договорятся также и о расширении сотрудничества по добыче нефти и газа. Индийские партнеры уже работают в проекте «Сахалин­-1», добыча по которому началась еще в октябре 2005 года. Планируется участие Индии и в разработке «Сахалина­-3».

Упомянул президент и о трехсторонней встрече Россия– Индия–Китай, которая запланирована на февраль: «кроме проблем мирового значения, на ней мы обсудим и вопросы регионального сотрудничества». Он также подчеркнул, что Россия поддерживает планы Индии стать постоянным членом Совбеза ООН.