Либералы или силовики?

При этом «либеральное» крыло российской власти «спустило» решение всех острых проб­лем на «Газпром». А «силовое» заявило, что так можно и НАТО к Смоленску приблизить – если «батьку» гнобить.

После этого наблюдатели отметили явные попытки Кремля наладить отношения с Западом. Президент страны встретился с правозащитниками. Первый вице-премьер Д. Медведев демонстрирует всему миру, что национальные проекты в социальной сфере – приоритет внутренней политики. Министр иностранных дел С. Лавров предложил лидеру молодежного движения «НАШИ» В. Якеменко соблюдать Венскую конвенцию 1961 года и перестать третировать посла Великобритании Э. Брентона. Россия вернула своего посла в Грузию. Тем временем помощник президента И. Шувалов заявил в Германии, что убий­ство А. Политковской и А. Литвиненко – это провокация против России, которая нанесла Кремлю чрезвычайный вред. Сделана попытка и улучшить отношения с Польшей, сняв ограничения на поставку оттуда мяса.

Вместе с тем визит в Сочи для встречи с В. Путиным канцлера ФРГ А. Меркель и премьера Италии г-на Проди, их дружелюбный тон во время переговоров свидетельствуют о том, что и Запад вовсе не хочет роста конфронтации с нами.

Вот только станет ли эта линия глав ной для внешней политики России? Так, на первом заседании общественного совета при Минобороны вице-премьер С. Иванов заявил: «Сегодня угрозы безопасности в мире значительно опаснее угроз времен холодной войны… Мир динамично меняется, и угрозы сегодня меняются с калейдоскопической скоростью. Поэтому времена холодной войны были просто раем по сравнению с сегодняшним днем. Тогда все было предсказуемо и просчитано на 50 лет вперед».

После заседания совета министр обороны заявил, что Россия продолжит военно-техническое сотрудниче­ство с Ираном.