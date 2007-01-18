Отплывающий Азербайджан

Несмотря на восточную любезность, которая ощущается в Азербайджане на каждом шагу, в 2006 году руководством страны были подготовлены все условия для мощного рывка в плане евроазиатской интеграции, минуя Россию. В активе российского МИД и МО за прошедший год числятся лишь три достижения: продление аренды Габалинской РЛС до 2012 года; совпадающая по основным позициям внешнеполитическая линия в отно­­шении Ирана и совмест­ные усилия по отмене запрета на экспорт каспийской икры.

Что касается остальных внеш­неполитических событий в Закавказье, их можно расценить как самостоятельные действия без учета позиции российского МИДа.

В феврале минувшего года в Азербайджане был объявлен «год России». Но уже 13 июля заработал нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан в обход территории России. Открытие нефтепровода протяженностью 1776 километров, пролегающего по территории трех стран - Азербайджана, Грузии и Турции, принципиально изменило расстановку сил и вектор интеграции в регионе. Пропускная способность в 50 миллионов тонн в год каспийской и в перспективе казахстанской нефти заставила присутствовать на церемонии открытия глав и министров более 20 государств.

Нет оснований сомневаться и в том, что будет открыт и следующий стратегический евроазиатский транспортный коридор: железнодорожная магист­раль из Турции через Грузию в Азербайджан. Строительство недостающего 100-километрового участка Карс - Ахалкалаки стоимостью в полмиллиарда долларов планируется начать уже в первом квартале этого года. Экономические успехи позволяют Азербайджану самостоятельно решать политические вопросы. Так, во время своего апрельского визита в США президент Ильхам Алиев впервые заявил, что его страна проиграла сражение за Карабах не Армении, а России. И подчерк­нул, что война еще не закончена.

Но одновременно с прекращением трансляции первого и второго российских телеканалов в Азербайджане перестали слышать «Голос Америки» и радио «Свобода». Правда, американцам подсластили пилюлю. Заявив в Америке, что Азербайджан не будет предпринимать никаких действий против Ирана, г-н Алиев все же согласился временно разместить две РЛС американцев на своей территории.

Досталось «на орехи» и Ирану. Еще в марте на 2-м Всемирном съезде азербайджанцев звучали недву­смысленные доклады о судьбе азербайджанского народа. Как известно, в начале XIX века его разделили Гулистанским (1813 г.) и Туркменчайским (1828 г.) договорами между Россией и Ираном. В результате на территории последнего сегодня проживает в четыре раза больше азербайджанцев, чем на родине, - почти 30 млн. человек. Естест­венно, последовал официальный протест Тегерана.

Вот и получается - мы имеем дело с быстро набирающим силу государством, которое уже сейчас претендует на лидерст­во в Закавказье. Пока северный сосед никак не разберется в своих внутренних и внешних проблемах, Баку умело использует преимущества евроазиат­ской интеграции для наращивания собственного политического веса в регионе.