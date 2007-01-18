Над Ираном тучи ходят хмуро

Скорее всего, американский спецназ захватил документальную и электронную информацию, которую иранские разведчики в ходе молниеносного нападения не должны были успеть уничтожить. Иран вот-вот станет влиятельным и полностью независимым игроком на международной арене, а заодно экономическим и идейным лидером Ближнего Востока. США, похоже, не собираются этого допустить.

Признаков подготовки военной операции сегодня более чем достаточно. Чего стоит решение о поспешном размещении в соседнем Ираке, где уже расположен 150­тысячный американский военный контингент, дополнительных сил быстрого реагирования численностью в 21 500 человек. Продолжается серия операций по обеспечению надежных сухопутных тылов нацеленного на Иран экспедиционного корпуса коалиции.

В ходе разборки с потенциальными единомышленниками Тегерана в Ливане руками Израиля обескровлена инфраструктура шиитской группировки «Хезболла». Проведена операция по разгрому в Сомали Союза исламских судов. Авиацией НАТО уничтожены боевики подразделений «Талибана» из провинции Пакистана Северный Вазиристан.

Потенциальным объектом зачистки объявлена Сирия, которая вместе с Ираном, «Хезболлой» и палестинской группировкой «Хамас» входит в неофициальный военный союз. Президент Сирии Башар Асад уже договорился о приобретении в России противотанковых ракетных комплексов «Корнет», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь­-С1», дизельных подводных лодок проекта 1650 «Амур», самолетов МиГ-­29 и Як­130. Ведутся переговоры о поставках в течение 2007 года оперативно-­тактического ракетного комплекса «Искандер-Э». Чтобы не допустить такого усиления Сирии, военной акции против нее можно ждать в любой момент.

7­я глава Хартии ООН предусматривает «применение военной силы против той или иной страны, если она является агрессором или представляет угрозу международной безопасности». Еще в 2001 году Буш объявил, что США могут нанести ядерные удары по семи государствам: России, Китаю, Ираку, Ирану, Северной Корее, Ливии и Сирии. В этой связи Пентагон допускает «ядерное участие» США в арабо-израильском конфликте, вероятных войнах между КНР и Тайванем, Северной и Южной Кореей, а также в случае нападения Ирана на Израиль.



А реплики президента Ирана Мах­муда Ахмадинежада о том, что «сионистский режим должен быть стерт с карты мира, и с помощью божественной силы в скором времени мир будет жить без США и Израиля», вполне позволяют США действовать согласно своей военной доктрине.