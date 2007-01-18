Г-н Кулик заподозрил правительство в употреблении наркотиков

П редседатель думского Комитета по аграрным вопросам Геннадий Кулик в интервью «АН» пояснил, что законом определяются основные направления господдер­жки АПК. Это и предоставление бюджетных средств, и закупка сельхозпродукции, и развитие системы кредитования сельхозпроизводителей. Наряду с доступом сельхозтружеников к займам она обеспечит субсидии по «возмещению процентов по кредиту». Размеры субсидий зависят от срока, суммы и целей кредитования. До 300 тыс. руб. предусмотрено на срок до 2 лет или до 700 тыс. руб. на срок до 5 лет – для личных подсобных хозяйств. До 3 млн. руб. на срок до 5 лет – для фермерских хозяйств. До 10 млн. руб. на срок до 2 лет или до 15 млн. руб. на срок от 2–5 лет – на один кооператив . При этом депутат подчеркнул, что доступ сельхозработников к займу должен быть «равным независимо от их уровня». Общая сумма госсубсидий на сельхознужды составляет 9,2 млрд. руб. против 2,9 млрд. в 2006 году.

Однако поводов для оптимизма по-прежнему немного: «К сожалению, в стране до сих пор не было комплексного документа, формулирующего аграрную политику. А такой закон есть во всех развитых государствах мира. За эти годы удалось приостановить падение производства. Но темпы его роста – лишь 1,3–1,5% в год, что в 3–4 раза ниже показателей других секторов экономики.



С такими темпами мы не можем обеспечить восстановление сельхозпроизводства и уж тем более наполнить наш рынок более качественным и дешевым товаром». По данным Кулика, более 20% сельских жителей сегодня – безработные. «Отсюда – непрерывный отток молодежи из села».

«Впервые в послереформенный период законодательно утверждается государственная программа. А выбранный 5­летний цикл – тот минимум, который необходим для выправления ситуации», – отметил Кулик.