Г-н Кулик заподозрил правительство в употреблении наркотиков
№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]
Председатель думского Комитета по аграрным вопросам Геннадий Кулик в интервью «АН» пояснил, что законом определяются основные направления господдержки АПК. Это и предоставление бюджетных средств, и закупка сельхозпродукции, и развитие системы кредитования сельхозпроизводителей. Наряду с доступом сельхозтружеников к займам она обеспечит субсидии по «возмещению процентов по кредиту». Размеры субсидий зависят от срока, суммы и целей кредитования. До 300 тыс. руб. предусмотрено на срок до 2 лет или до 700 тыс. руб. на срок до 5 лет – для личных подсобных хозяйств. До 3 млн. руб. на срок до 5 лет – для фермерских хозяйств. До 10 млн. руб. на срок до 2 лет или до 15 млн. руб. на срок от 2–5 лет – на один кооператив. При этом депутат подчеркнул, что доступ сельхозработников к займу должен быть «равным независимо от их уровня». Общая сумма госсубсидий на сельхознужды составляет 9,2 млрд. руб. против 2,9 млрд. в 2006 году.
С такими темпами мы не можем обеспечить восстановление сельхозпроизводства и уж тем более наполнить наш рынок более качественным и дешевым товаром». По данным Кулика, более 20% сельских жителей сегодня – безработные. «Отсюда – непрерывный отток молодежи из села».
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