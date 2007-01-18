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«Черный рейдер от политики»

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

В 2003–2004 годах г-­ну Семигину не удалось совершить переворот в КПРФ и выдвинуться в президенты от этой партии. Свою же партию бизнесмен не стал создавать с нуля, а просто уговорил профсоюзника С. Храмова переименовать его Партию труда в «Патриоты России», отдав пост председателя самому себе. Однако вскоре раскол постиг уже и собственную партию бизнесмена: лидеры двух из трех партий, объединившихся на базе «Патриотов России» (С. Храмов и Ш. Дзоблаев), заявили о том, что жалеют о союзе с Семигиным и покидают «его» партию. Таким образом, от 60 тысяч членов в «Патриотах России» должно было остаться лишь 19 тысяч членов (впрочем, Минюст зарегистрировал у семигинской партии 60 тысяч членов по старым спискам).

«Семигин – черный рейдер в политике, специализирующий на захватах чужих партий и фракций, зачастую неправовым путем. Он обычно производит захваты при помощи административного и финансового ресурсов. Не всегда они удаются, но до сих пор он пользуется поддержкой властных структур и обладает очень серьезными финансами», – заявил «Аргументам неделi» депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе Олег Куликов. По его словам, «в период деятельности в КПРФ г-н Семигин формировал большую базу поддержки из некоторых руководителей региональных организаций КПРФ.
 
Первоначально это выглядело как предоставление бескорыстной помощи для развития парторганизаций и материально-технической базы. Назначал дополнительные зарплаты, правда, в основном символические, хотя обещания были большие».
 
Основную же часть денег для региональных отделений КПРФ, по словам Куликова, «Семигин выдавал в качестве кредитов: многие тогда думали, что оформление в форме займов – чистая формальность и эти «кредиты» никогда не придется отдавать, ведь Семигин был членом КПРФ. А теперь по этим кредитам, которыми реально пользовались сами семигинцы, ушедшие из партии вместе со своим лидером, приходится расплачиваться самой КПРФ. Ведь займы были оформлены не на тех физических лиц, которые реально тратили деньги, а на обкомы КПРФ. Семигин их требует вернуть через суд. Он давал по 1 млн. каждому региону. Часть мы отдали. На сегодня в 7–8 регионах КПРФ должна 6–7 млн. рублей по семигинским договорам».
 
Фракция же «Родина» («Народная воля» – СЕПР) была образована двумя партиями – учредительницами блока «Родина» – «Народной волей» С. Бабурина и Социалистической единой партией России (СЕПР) В. Шестакова. Последний хотя и представляет свою партию в единственном числе, но является тренером В. Путина по дзюдо с 1969 года, в связи с чем обладает немалым влиянием.
 
Неудивительно, что захват фракции опытный Семигин начал в отсутствие Бабурина и Шестакова. 12 декабря наиболее просемигинский «народоволец» С. Глотов провел заседание бабуринской фракции, на котором в нее были приняты новые члены – сам Семигин и семигинцы Е. Драпеко, Ю. Савельев и Г. Селезнев. После этого 15 декабря 10 из 16 членов фракции проголосовали за избрание Семигина председателем фракции.
 
Г­-н Шестаков уже 18 декабря подписал заявление, в котором отметил, что по-прежнему считает лидером фракции Бабурина, возражает против избрания Семигина, увеличения численности фракции и добавления к ее названию семигинского названия «Патриоты России». 20 декабря собрался и президиум «Народной воли» Бабурина, который осудил однопартийцев, поддержавших Семигина (Алкснис и Грешневиков пообещали больше этого не делать). И напомнил: «Фракция в отличие от депутатской группы – не просто объединение депутатов, собравшихся вместе по своему усмотрению. Это объединение конкретной партии, преодолевшей в 2003 году барьер в 5%». Проще говоря: депутатскую группу из 55 депутатов может создать кто угодно и из кого угодно, а изменения в партийной фракции могут происходить только с согласия партий, а не любых вступивших во фракцию депутатов…
 
Тем не менее Семигин не обратил внимания на протесты «Народной воли» и СЕПР и сдал в Комитет по регламенту Госдумы решение фракции от 15 декабря о своем избрании. В Интернете уже появились слухи о том, что Семигин обещает каждому депутату ежемесячную прибавку к зарплате в 3 тысячи долларов, а Бабурину – даже 10 тысяч. Последний в интервью «Аргументам неделi» не стал ни подтверждать, ни опровергать эти цифры.
 
«В структурах Семигина все работают не на идеологической основе, а за деньги. И как только Семигин перестанет платить зарплату своим партийцам – все его партии и фракции рассыпятся», – поясняет Куликов.

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