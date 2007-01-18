Восточные разводки

К ак и ожидалось, смерть Туркменбаши и нулевые результаты юбилейного саммита глав стран СНГ привели к изменению политических векторов в Средней Азии – по отношению к России.

Так, в начале января и.о. президента Туркмении г-н Бердымухаммедов уже обозначил направления своей деятельности. В частности, пообещал направлять молодежь страны на учебу в Германию, США, Францию и Японию. России названо не было. На следующий день представитель Администрации США публично отверг просьбу о помощи вернуться в страну туркменской оппозиции в эми­грации. Это опасный тренд. Не стоит забывать, что львиная доля газа, которым снабжается Россия, идет из Туркмении по сравнительно низкой цене. Если новый президент примет решение тянуть газопровод через Каспий в Азербайджан и далее – в Европу, нас ждет реальный газовый голод.

В Казахстане тоже не без изменений. Новым премьером правительства стал уйгур по национальности К. Масимов. Произошло это сразу после безрезультатного саммита СНГ в Минске. И похоже, что своим новым назначением президент Н. Назарбаев решил сблизить Казахстан с растущим Китаем. Г-­н Масимов, кстати, получил высшее образование в китайских вузах.