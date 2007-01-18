Запад испугался российского газа и экспорта оружия

В ернее – перспективы его потерять. В ответ была избрана тактика давления на Кремль через критику его внутренней и внешней политики. Особенно это проявилось со стороны канцлера ФРГ А. Меркель и представителей Конгресса США.

Известно, что Германия в 2007 году председательствует как в «Большой восьмерке» G8, так и в Евросоюзе. Поэтому мнение г-жи Меркель не может не настораживать. Перед своим визитом в Москву 21 января она через прессу уже высказалась за ограничение доступа на европейский рынок российских компаний и даже возможную блокировку российских инвестиций в Европу. Но апофеозом ее умозаключений стало заявление о том, что она не считает политику Кремля демократичной.

Сможет ли Москва в такой ситуации с Евросоюзом продолжить политику «энергоносители в обмен на невмешательство Запада»? Делать это будет все трудней, поскольку в США к власти фактически уже пришли демократы. Они традиционно проводили и будут проводить очень агрессивную политику в отношении России. В частности, в Сенат уже внесен законопроект под названием «Акт об энергобезопасности и дипломатии». Он предусматривает защиту «молодых демократий» на постсовет­ском пространстве от «энергетического диктата Кремля». Под этим «прессом» 5 января бушевская админист­рация даже сделала жесткое заявление в отношении «нефтепошлинной» войны России и Беларуси. Причем, как ни странно, критиковалась Москва, а не объявленный Вашингтоном «вне закона» «батька».