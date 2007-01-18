Контрнаступление Лукашенко

C не менее аргументированной критикой обрушился он и на планы строительства Севе­роевропейского газопровода: «Газовые артерии идут через нас и через Польшу. Польше за транзит платят $4,5–5 млрд. в год. А нам – $120 млн. Если заплатите нам $5 млрд., тогда мы не будем с вами спорить о цене на газ, а будем покупать, как немцы покупают. Когда России было трудно, она без налогов строила здесь газопровод «Ямал – Европа». Мы вас поддерживали, мы сняли все налоги и потеряли около $1 ­млрд. тогда, а сейчас это уже будет $2 млрд. В настоящее время строят по Балтике трубопровод – самый дурацкий проект в истории России. Неизвестно, что будет с этим газопроводом, который идет по куче боеприпасов на дне Балтики. Зачем туда было лезть, если сегодня вторая ветка газо­провода «Ямал – Европа» готова? Ведь мы договорились об этом. Одну российскую трубу положили, под вторую – фундаменты и насосные станции построили. Это же сотни миллионов долларов. Так нет, кинули, пошли туда».

И действительно, по мнению экспертов, в Балтийском море самая высокая концентрация неразорвавшихся мин, бомб и снарядов, лежащих там со времен как Первой мировой войны, так и Второй. Немало в Балтике и захоронений немецкого химического оружия, особенно рядом с датским островом Борнхольм. В российском ВМФ «Аргументам недел i » рассказали, что если под ниткой газопровода рванет мина, то своевременно предотвратить вытекание в море огромных объемов газа не удастся. Тогда Европа надолго останется без газа, а Балтика превратится в «ипритовое шампанское». Пока же российские руководители и аналитики рассуждают о том, стоит ли дружить с Лукашенко или надо искать его «замену», в США уже определились по этому вопросу. 12 января президент США Дж. Буш продлил «Акт о демократии в Белоруссии». Этот Акт полон бездоказательных обвинений в адрес «режима Лукашенко», на борьбу с которым из бюджета США выделены немалые деньги: только на 2007 год – $27,5 млн. А ведь в 2006 году «оппозиционным политикам и независимым СМИ Белоруссии» выделили лишь 12 млн., а в 2005 году – и вовсе 5 млн. То есть за 2 года расходы США на белорусскую оппозицию выросли в 5 раз! Похоже, в США не отказались от идеи провести против Лукашенко «оранжевую» революцию. Вот только стоит ли России помогать в этом американцам, пусть даже косвенно?