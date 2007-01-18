Контрнаступление Лукашенко
№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
C не менее аргументированной критикой обрушился он и на планы строительства Североевропейского газопровода: «Газовые артерии идут через нас и через Польшу. Польше за транзит платят $4,5–5 млрд. в год. А нам – $120 млн. Если заплатите нам $5 млрд., тогда мы не будем с вами спорить о цене на газ, а будем покупать, как немцы покупают. Когда России было трудно, она без налогов строила здесь газопровод «Ямал – Европа». Мы вас поддерживали, мы сняли все налоги и потеряли около $1 млрд. тогда, а сейчас это уже будет $2 млрд. В настоящее время строят по Балтике трубопровод – самый дурацкий проект в истории России. Неизвестно, что будет с этим газопроводом, который идет по куче боеприпасов на дне Балтики. Зачем туда было лезть, если сегодня вторая ветка газопровода «Ямал – Европа» готова? Ведь мы договорились об этом. Одну российскую трубу положили, под вторую – фундаменты и насосные станции построили. Это же сотни миллионов долларов. Так нет, кинули, пошли туда».
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